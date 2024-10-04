5 Lagu Lawas Ikang Fawzi Paling Dikenal Sepanjang Masa

JAKARTA - Sebanyak lima lagu lawas Ikang Fawzi yang dikenal sepanjang masa akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ikang Fawzi merupakan musisi legendaris berkebangsaan Indonesia yang telah populer sejak era 80-an.

Suami dari Marissa Haque ini telah menggeluti dunia musik sejak berusia 10 tahun. Bakat bermusiknya pertama kali diperkenalkan dunia pada saat malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 1981.

Dengan suara serak unik miliknya, ia berhasil menjadi rocker terkenal yang telah meraih berbagai penghargaan musik, seperti Penyanyi Rock Terbaik dari Majalah Gadis (1986), Pencipta Lagu Rock Terbaik BASF Award, dan Penyanyi Rock Terbaik Majalah Monitor (1989).

5 Lagu Lawas Ikang Fawzi yang Terkenal

1. Preman

Lagu ini menjadi salah satu lagu rock Indonesia yang paling ikonik di era 80-an. Lirik dalam lagu ini bercerita mengenai kehidupan jalanan yang keras. Dengan perpaduan elemen rock yang tegas dan lirik penuh makna, lagu ini dianggap sebagai simbol gaya hidup anak muda pada era tersebut.

Lagu yang rilis pada tahun 1987 ini pernah menduduki top 1 lagu Pop Indonesia di bulan juni 1987, dengan perkiraan omzet penjualan 200.00 copy kaset atau lebih.

2. Catatan Si Boy

Merupakan salah satu soundtrack dari film ‘Catatan Si Boy’, film remaja Indonesia yang sangat populer pada akhir 1980-an. Lagu yang dirilis bersamaan dengan film tersebut bercerita tentang Boy, pemuda kaya nan tampan yang menghadapi konflik sosial dan percintaan. Kehadiran lagu ‘Catatan Si Boy’ berkontribusi dalam mempopulerkan film tersebut.

Kepopuleran lagu ini tak hanya sampai di era 90-an, namun pada 2023 lalu, grup band Slank kembali menyanyikan ulang untuk mengisi reboot film Catatan Si Boy.

3. Salam Terakhir

Lagu lawas Ikang Fawzi yang terkenal berikutnya adalah lagu berjudul ‘Salam Terakhir’. Lagu ini menjadi salah satu lagu pada album bertajuk ‘Randy & Cindy’ yang dirilis pada 1989. Berbeda dengan lagu sebelumnya, dalam lagu ini Ikang menunjukan kelembutan suaranya yang menggambarkan perpisahan dan kehilangan.