HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shahnaz Haque Unggah Foto Haru, Potret Ikang Fawzi Ziarahi Makam Marissa Haque

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |12:05 WIB
Shahnaz Haque Unggah Foto Haru, Potret Ikang Fawzi Ziarahi Makam Marissa Haque
Shahnaz Haque unggah foto haru, potret Ikang Fawzi ziarahi makam Marissa Haque. (Foto: Instagram Shahnaz Haque)
A
A
A

JAKARTA – Kepergian Marissa Haque untuk selamanya masih sulit dilupakan oleh sang adik, Shahnaz Haque. Dia terus mengenang istri dari Ikang Fawzi tersebut dengan membagikan foto-foto kenangan.

Dalam unggahannya hari ini, Minggu (6/10/2024),  Syahnaz membagikan foto Ikang Fawzi yang ditemani oleh anak-anaknya saat menziarahi makam Marissa Haque. Terlihat juga Gilang Ramadhan, suami dari Shahnaz Haque, yang turut hadir dalam momen tersebut.

Dalam unggahan tersebut, Shahnaz tidak memberikan keterangan foto, hanya menyertakan hashtag #seeyouagain. Unggahan ini langsung mencuri perhatian kalangan artis dan netizen yang menjadi pengikutnya. Banyak di antara mereka yang mengirimkan doa serta dukungan untuk menguatkan Shahnaz Haque dan keluarga Ikang Fawzi.

Potret Ikang Fawzi ziarahi makam Marissa Haque. (Foto: Instagram Shahnaz Haque)
Potret Ikang Fawzi ziarahi makam Marissa Haque. (Foto: Instagram Shahnaz Haque)

“Naz al fatihah buat mbak Icha,” tulis artis Sari Nila.

“Turut berduka cita mba Shahnaz. Rest In Love utk mba Icha,” tulis Donna Agnesia.

"Semoga Almarhumah bahagia di sisi Allah. Peluk erat," tulis Cornelia Agatha.

“Alfatihah buat mbak icha,” tulis Yayuk Basuki.

“Alfatihah untuk Almahumah Mbak Marissa Haque,” tulis penyanti Kristina.

Netizen pun banyak yang turut mengirimkan doa dan dukungan. 

“Kuatkan mas Ikang ya, tegarlah. Itu harapan mb Ica spy beliau lancar perjalanan menuju Surga. Aamiin,” tulis netizen. 

“Alfatihah. Kehilangan memang hal yg paling menyedihkan dan menyakitkan tapi hidup harus terus berjalan yg di tinggal harus ikhlas dan mendoakan agar mudah jalannya dan lapang kuburnya,” tulis netizen lainnya.

 

