Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |15:44 WIB
Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia
Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia (Foto: IG Ikang Fawzi)
A
A
A

JAKARTA - Ikang Fawzi membagikan pengalaman spiritualnya setelah kepergian sang istri, Marissa Haque, yang meninggal dunia pada 2 Oktober 2024. Ikang mengaku bahwa belakangan ini Marissa semakin sering hadir dalam mimpinya.

"Kayaknya makin sering muncul ya, dan hampir selalu dalam kondisi bahagia. Dia senyum, cantik sekali, terlihat muda dalam berbagai versi," ungkap Ikang saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Dalam mimpi tersebut, Marissa Haque terlihat sedang melakukan berbagai aktivitas yang semakin membuat Ikang merindukannya.

Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia
Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia

"Ada adegan dia lagi makan, ada juga yang makan duren. Terus banyak teman-teman yang cerita kalau mereka mimpi Marissa sedang berhaji. Yang jelas, kebanyakan dia terlihat muda dan bahagia, bikin makin kangen," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126426/ikang_fawzi-56zO_large.jpg
Curhat Ikang Fawzi Lebaran Tanpa Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3119856/ikang_fawzi-vGB2_large.jpg
Kisah Sedih Ikang Fawzi Jalani Ramadan Tanpa Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117805/ikang_fawzi-5I8k_large.jpg
Innalillahi, Ikang Fawzi Kembali Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105281/ikang_fawzi-tMXB_large.jpg
Ikang Fawzi Bantu Cari Jodoh untuk Anaknya Usai Ditekan soal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095842/ikang_fawzi-WOay_large.jpg
Ikang Fawzi Berangkat Umrah, Bangkit dari Depresi Pasca Kepergian Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081854/ikang_fawzi-eifX_large.jpg
Satu Bulan Kepergian Marissa Haque, Ikang Fawzi Masih Sering Menangis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement