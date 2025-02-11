Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia

JAKARTA - Ikang Fawzi membagikan pengalaman spiritualnya setelah kepergian sang istri, Marissa Haque, yang meninggal dunia pada 2 Oktober 2024. Ikang mengaku bahwa belakangan ini Marissa semakin sering hadir dalam mimpinya.

"Kayaknya makin sering muncul ya, dan hampir selalu dalam kondisi bahagia. Dia senyum, cantik sekali, terlihat muda dalam berbagai versi," ungkap Ikang saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Dalam mimpi tersebut, Marissa Haque terlihat sedang melakukan berbagai aktivitas yang semakin membuat Ikang merindukannya.

Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia

"Ada adegan dia lagi makan, ada juga yang makan duren. Terus banyak teman-teman yang cerita kalau mereka mimpi Marissa sedang berhaji. Yang jelas, kebanyakan dia terlihat muda dan bahagia, bikin makin kangen," ujarnya.