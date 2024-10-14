Baim Wong Pernah Turunkan Marshanda di Pinggir Jalan karena Bertengkar, Kisahnya Kembali Viral

JAKARTA - Baim Wong kini tengah menjadi sorotan publik setelah menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven. Tak hanya itu, Baim juga sempat menuduh Paula berselingkuh dengan teman dekatnya, yang semakin membuat publik ramai memperbincangkannya.

Seiring dengan kontroversi ini, video-video lama Baim kembali viral, termasuk kisahnya saat masih berpacaran dengan Marshanda, yang dianggap oleh netizen sebagai tanda-tanda red flag.

Salah satu cerita yang menarik perhatian adalah ketika Marshanda pernah diturunkan di pinggir jalan oleh Baim Wong saat mereka bertengkar. Kejadian ini terjadi karena dalam pertengkaran tersebut, Marshanda terus berbicara, sementara Baim lebih memilih diam atau memberi silent treatment saat sedang kesal.

"Kamu lagi bete, kamu diam, aku ngomong terus. Terus dia bilang 'bisa nggak sih gue diam, gue mau diam aja.' Dia bilang gitu, terus ya aku nggak tahan dia diemin gini. Gue bilang gitu sambil mau nangis," ujar Marshanda, seperti dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip pada Senin (14/10/2024).

Kekesalan Baim yang semakin memuncak membuatnya menyuruh Marshanda turun dari mobil di tengah jalan, karena ia merasa tidak nyaman dengan terus-menerus mendengar celotehan Marshanda. "Udah deh mendingan kamu turun'. Udah, gue turun di pinggir jalan," lanjut Marshanda.

Mendengar pengakuan Marshanda, Baim Wong tidak membantah. Ia mengakui bahwa itu adalah salah satu kebiasaan buruknya di masa lalu. "Tapi emang cerita real itu kalau memang gue dulu ada jeleknya. Ketika kesal sama orang, gue diemin aja. Nah, dia ngomong mulu. Aduh, gue bilang pusing nih," kata Baim.

Baim menjelaskan bahwa ketika dia kesal, dia lebih suka diam untuk meredakan emosinya. Namun, cara ini ternyata tidak efektif ketika menghadapi Marshanda, yang justru memperburuk situasi hingga ia tega menurunkan Marshanda di tengah jalan. "Kalau gue suka diam, kalau udah berapa lama baru ngobrol lagi. Tapi dia ngomong mulu, turun, turun, gue tinggalin," kenangnya.