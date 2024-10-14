Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Pernah Turunkan Marshanda di Pinggir Jalan karena Bertengkar, Kisahnya Kembali Viral

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |09:01 WIB
Baim Wong Pernah Turunkan Marshanda di Pinggir Jalan karena Bertengkar, Kisahnya Kembali Viral
Baim Wong Pernah Turunkan Marshanda di Pinggir Jalan karena Bertengkar, Kisahnya Kembali Viral (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong kini tengah menjadi sorotan publik setelah menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven. Tak hanya itu, Baim juga sempat menuduh Paula berselingkuh dengan teman dekatnya, yang semakin membuat publik ramai memperbincangkannya.

Seiring dengan kontroversi ini, video-video lama Baim kembali viral, termasuk kisahnya saat masih berpacaran dengan Marshanda, yang dianggap oleh netizen sebagai tanda-tanda red flag.

Salah satu cerita yang menarik perhatian adalah ketika Marshanda pernah diturunkan di pinggir jalan oleh Baim Wong saat mereka bertengkar. Kejadian ini terjadi karena dalam pertengkaran tersebut, Marshanda terus berbicara, sementara Baim lebih memilih diam atau memberi silent treatment saat sedang kesal.

Baim Wong Pernah Turunkan Marshanda di Pinggir Jalan karena Bertengkar, Kisahnya Kembali Viral
Baim Wong Pernah Turunkan Marshanda di Pinggir Jalan karena Bertengkar, Kisahnya Kembali Viral

"Kamu lagi bete, kamu diam, aku ngomong terus. Terus dia bilang 'bisa nggak sih gue diam, gue mau diam aja.' Dia bilang gitu, terus ya aku nggak tahan dia diemin gini. Gue bilang gitu sambil mau nangis," ujar Marshanda, seperti dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip pada Senin (14/10/2024).

Kekesalan Baim yang semakin memuncak membuatnya menyuruh Marshanda turun dari mobil di tengah jalan, karena ia merasa tidak nyaman dengan terus-menerus mendengar celotehan Marshanda. "Udah deh mendingan kamu turun'. Udah, gue turun di pinggir jalan," lanjut Marshanda.

Mendengar pengakuan Marshanda, Baim Wong tidak membantah. Ia mengakui bahwa itu adalah salah satu kebiasaan buruknya di masa lalu. "Tapi emang cerita real itu kalau memang gue dulu ada jeleknya. Ketika kesal sama orang, gue diemin aja. Nah, dia ngomong mulu. Aduh, gue bilang pusing nih," kata Baim.

Baim menjelaskan bahwa ketika dia kesal, dia lebih suka diam untuk meredakan emosinya. Namun, cara ini ternyata tidak efektif ketika menghadapi Marshanda, yang justru memperburuk situasi hingga ia tega menurunkan Marshanda di tengah jalan. "Kalau gue suka diam, kalau udah berapa lama baru ngobrol lagi. Tapi dia ngomong mulu, turun, turun, gue tinggalin," kenangnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement