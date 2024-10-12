Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Tak Diundang Baim Wong  ke Ulang Tahun Kenzo, Warganet Meradang

Brigitta Putri , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |06:01 WIB
Paula Verhoeven Tak Diundang Baim Wong  ke Ulang Tahun Kenzo, Warganet Meradang
Paula Verhoeven Tak Diundang Baim Wong  ke Ulang Tahun Kenzo, Warganet Meradang (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA Paula Verhoeven membagikan momen dirinya yang tidak diundang ke ulang tahun putranya sendiri, Kenzo, oleh Baim Wong. Postingan tersebut membuat warganet bersimpati terhadap Paula.

Dalam postingan tersebut, terlihat Paula dengan raut wajah bahagia membagikan momen persiapannya memberi kejutan untuk putranya, Kenzo, di hari ulang tahunnya dengan sebuah buket biru berisi makanan dan karakter favorit Kenzo. Tak lupa, ia juga membawa mie ulang tahun agar dapat dimakan bersama putranya nanti.

Akan tetapi raut wajah bahagia tersebut sirna ketika Paula mendapati Kenzo tidak ada di kantor Baim Wong ketika dirinya sudah sampai. “Sudah pergi dari pagi,” terang asisten Baim menjawab rasa penasaran Paula.

Paula Verhoeven Tak Diundang Baim Wong ke Ulang Tahun Kenzo, Warganet Meradang
Paula Verhoeven Tak Diundang Baim Wong ke Ulang Tahun Kenzo, Warganet Meradang

Belum percaya Kenzo tidak bisa ditemui, Paula kembali memastikan keberadaan anaknya kepada asisten Baim sambil mengitari kantor Baim yang telah dihiasi berbagai dekorasi ulang tahun. Namun jawaban asisten Baim masih sama, Kenzo tidak ada di tempat. Asisten tersebut juga mengaku dirinya kurang tahu soal acara ulang tahun yang diadakan oleh Baim Wong di kantor tersebut.

Dengan raut wajah sedikit kecewa, akhirnya Paula memutuskan untuk menaruh buket biru dan sebungkus mie ulang tahun yang sudah disiapkannya di sebuah meja sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut.

Tidak dapat memberikan ucapan dan harapan kepada putranya secara langsung, Paula pun menulisnya di caption. “Semoga Kenzo jadi anak yang soleh, diberikan kesehatan dan keceriaan selalu. No matter what, Mama will always be here for you, Enjo,” tulis Paula Verhoeven.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
