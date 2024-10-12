SPECIAL REPORT: Pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven Terbentur Perselingkuhan

JAKARTA - Baim Wong menggugat cerai talak Paula Verhoeven di Pengadilan Jakarta Selatan, pada 8 Oktober 2024. Gugatan itu menjadi jawaban atas rumor yang sempat beredar 3 bulan terakhir.

Tak hanya menuntut perceraian, Baim juga meminta pengadilan untuk memberikan kewenangan hak asuh atas kedua anak mereka, Kiano dan Kenzo, kepada dirinya.

Pada hari yang sama, Baim Wong menggelar konferensi pers untuk menjelaskan alasannya menceraikan sang istri. Sambil menangis, dia menyebut, Paula berselingkuh dengan pria inisial S.

Ironisnya, menurut Baim, selingkuhan sang istri adalah sahabatnya sendiri. “Saya dikhianati dua orang terdekat saya. Yang laki-laki itu, teman baik saya sendiri,” ujarnya pada 8 Oktober 2024.

Baim Wong mengaku, tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, pada 2023. Dia sempat memberi maaf, namun Paula kembali bersama pria selingkuhannya yang ternyata juga masih berstatus ‘suami orang’.

Agar perselingkuhan itu tak diketahui Baim Wong, Paula Verhoeven sengaja mengganti nama pria selingkuhannya di daftar kontak ponsel. Sang aktor mengklaim, punya bukti perselingkuhan istrinya.

“Berat sekali bagi saya untuk memaafkan karena saya tidak tahu apa saja yang sudah mereka lakukan,” ujar Baim Wong.

Sejak tahu Paula Verhoeven berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Baim Wong mengaku kecewa. Dia mengaku, bertahan selama setahun terakhir demi kedua anak mereka.

Meski sulit memaafkan, Baim memastikan, tak ada dendam pada Paula Verhoeven. Dia hanya berharap, sang istri bisa mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar.

Baim Wong dan Paula Verhoeven akan menjalani sidang cerai perdana mereka, pada 23 Oktober mendatang. Keduanya diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi perceraian.

Sosok Pria S

Aksi Baim Wong membongkar perselingkuhan Paula Verhoeven membuat warganet mencari tahu siapa pria berinisial S. Pada Juni silam, Baim sempat membocorkan sosok pria tersebut.

Dia menyebut, pria yang kerap ‘mengganggu’ istrinya itu sudah menikah namun belum dikaruniai anak. Dari unggahan tersebut, kemudian mencuatlah nama aktor Dimas Seto.

Dimas dan Baim memang berada di lingkup pergaulan yang sama. Pada 14 September silam, Dimas sempat menghadiri premier film Lembayung arahan Baim Wong.

Mereka bahkan sempat mengunggah momen saat berfoto bersama teman-teman aktor lainnya. Tak ingin rumor meluas, Baim pun buka suara terkait dugaan Dimas Seto selingkuhan istrinya.

“Dia (Dimas Seto) itu orang baik. Bukan, bukan dia,” ujar Baim dalam pesan singkatnya kepada awak media, pada 9 Oktober silam.