Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |07:05 WIB
Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa
Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa (Foto: IG Mpok Alpa)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Alpa tengah berbahagia. Ia telah melahirkan anak kembarnya yang berjenis kelamin laki-laki pada 7 Oktober 2024 melalui operasi caesar.

Wanita bernama asli Nina Carolina ini mengungkapkan nama kedua buah hatinya, yaitu Raffi Ahmad Darmadina dan Raffa Ahmad Darmadina. Nama tersebut memang sengaja dipilih oleh Mpok Alpa dan sang suami, Dedi Darmadi, karena memiliki kesamaan dengan nama presenter terkenal Raffi Ahmad

Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Raffi juga turut membantu membiayai proses persalinan anak kembar Mpok Alpa.

Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa
Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa

"Ada hubungannya ke sana juga, jadi kebaikannya Raffi Ahmad nggak terlupakan," ujar Mpok Alpa saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (12/10/2024).

Sebelum memberikan nama tersebut, Mpok Alpa dan suaminya telah meminta izin langsung dari Raffi Ahmad.

"Kami izin dulu sebelumnya, bilang 'Aa, izin ya mau pakai nama Aa boleh nggak?' Terus Raffi bilang, 'Ya silakan.' Yaudah akhirnya kami diberi izin," jelas Mpok Alpa.

Mpok Alpa berharap bahwa suatu hari nanti, kedua anaknya akan memahami kebaikan Raffi Ahmad yang telah berperan penting dalam hidup mereka.

"Nanti kan anak-anak bakal besar dan ngerti ya, tahu cerita di balik nama mereka. Jadi mereka tahu, 'Dulu waktu lahir yang biayain itu Raffi Ahmad.' Ini juga buat mengenang kebaikannya," tambahnya sambil tersenyum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164110/raffi_ahmad_dan_idung-ijhI_large.jpg
Suami Mpok Alpa Tolak Bantuan Pendidikan Anak dari Raffi Ahmad: Saya Masih Sehat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164082/mpok_alpa-tu9m_large.jpg
Nunung Kagum Lihat Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker: Dia Berusaha Pertahankan Janinnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163602/mpok_alpa-d2XM_large.jpg
Putra Kembar Mpok Alpa sempat Rewel, Berhenti Nangis usai Diberi Baju Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163385/mpok_alpa-i4ky_large.jpg
Raffi Ahmad Kenang Perkenalan Pertama dengan Mpok Alpa di 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163376/jessica_iskandar_dan_mpok_alpa-r6Pc_large.jpg
Mpok Alpa Meninggal Dunia, Jessica Iskandar: Perjuanganmu Luar Biasa Kuat dan Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3162936/mpok_alpa-9SCG_large.jpg
Raffi Ahmad Berduka Mpok Alpa Meninggal Dunia: Kehilanganmu Begitu Terasa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement