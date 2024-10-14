Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa

Mpok Alpa Beri Nama Anak Kembarnya Mirip Raffi Ahmad: Sudah Dapat Izin dari Aa (Foto: IG Mpok Alpa)

JAKARTA - Mpok Alpa tengah berbahagia. Ia telah melahirkan anak kembarnya yang berjenis kelamin laki-laki pada 7 Oktober 2024 melalui operasi caesar.

Wanita bernama asli Nina Carolina ini mengungkapkan nama kedua buah hatinya, yaitu Raffi Ahmad Darmadina dan Raffa Ahmad Darmadina. Nama tersebut memang sengaja dipilih oleh Mpok Alpa dan sang suami, Dedi Darmadi, karena memiliki kesamaan dengan nama presenter terkenal Raffi Ahmad.

Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Raffi juga turut membantu membiayai proses persalinan anak kembar Mpok Alpa.

"Ada hubungannya ke sana juga, jadi kebaikannya Raffi Ahmad nggak terlupakan," ujar Mpok Alpa saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (12/10/2024).

Sebelum memberikan nama tersebut, Mpok Alpa dan suaminya telah meminta izin langsung dari Raffi Ahmad.

"Kami izin dulu sebelumnya, bilang 'Aa, izin ya mau pakai nama Aa boleh nggak?' Terus Raffi bilang, 'Ya silakan.' Yaudah akhirnya kami diberi izin," jelas Mpok Alpa.

Mpok Alpa berharap bahwa suatu hari nanti, kedua anaknya akan memahami kebaikan Raffi Ahmad yang telah berperan penting dalam hidup mereka.

"Nanti kan anak-anak bakal besar dan ngerti ya, tahu cerita di balik nama mereka. Jadi mereka tahu, 'Dulu waktu lahir yang biayain itu Raffi Ahmad.' Ini juga buat mengenang kebaikannya," tambahnya sambil tersenyum.