HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Alpa Putuskan Steril Kandungan Pascamelahirkan Anak Kembar: Pabrik Udah Tutup 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |17:57 WIB
Mpok Alpa Putuskan Steril Kandungan Pascamelahirkan Anak Kembar: Pabrik Udah Tutup 
Mpok Alpa putuskan steril kandungan pascamelahirkan anak kembar. (Foto: Instagram Mpok Alpa)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Mpok Alpa memutuskan untuk steril kandungan setelah melahirkan anak kembar laki-laki pada 7 Oktober 2024. Keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi bersama sang suami, Ajie Darmaji.

"Ini sebenarnya keputusan kita berdua ya (steril kandungan)" kata Mpok Alpa di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (12/10/2024).
Aji mengatakan, batas usia menjadi salah satu alasan dirinya bersama istri memutuskan hal tersebut. Terlebih dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai empat orang putra.

"Udah nggak, soalnya umurnya udah banyak. Kasihan juga kan udah empat. Alhamdulillah, Allah titipin udah alhamdulillah," kata Aji Darmaji. 

Meski sudah memiliki empat anak, perempuan bernama asli Nina Carolina itu tak menampik bahwa dia dan suami masih ingin anak perempuan. 

Akan tetapi, dia tidak mau memaksakan. Siapa tahu nantinya dia bisa mendapatkan cucu perempuan.

"Sebetulnya dia pengen punya anak perempuan, kan balik lagi gimana nih, mau punya anak lagi. Kata dia cukup," kata Mpok Alpa. 

"Kata dia biarin kita nggak dapat perempuan. Kan ada kakaknya. Kita nggak punya anak perempuan, nanti kita dapat cucu perempuan gitu," ucapnya.

 

1 2
