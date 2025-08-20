Nunung Kagum Lihat Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker: Dia Berusaha Pertahankan Janinnya

JAKARTA - Nunung turut berbelasungkawa atas berpulangnya Mpok Alpa. Seperti diketahui, sang presenter meninggal dunia akibat kanker payudara stadium 1, pada 15 Agustus 2025.

Nunung mengaku, sangat salut melihat ketabahan Mpok Alpa dalam melawan penyakitnya. Dia juga menilai, almarhumah adalah ibu yang luar biasa.

Apalagi, Mpok Alpa tak pernah mencari simpati publik dengan mengungkapkan penyakitnya dan mengumbar rasa sakit lewat media sosial.

Nunung Kagum Lihat Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker. (Foto: Instagram/@nunung63.official)

"Almarhumah perempuan hebat! Dia semangat, enggak pernah menunjukkan rasa sakit dan paling penting dia berusaha mempertahankan janinnya," katanya di Tendean, Jakarta Selatan, pada 19 Agustus 2025.

Sang komedian mebambahkan, "Padahal di saat bersamaan, dia harus memikirkan bagaimana sembuh dari kankernya. Karena sel kanker itu enggak bisa diam loh."

Nunung paham betul rasa sakit yang harus dirasakan setiap penderita kanker. Apalagi, dia harus melewati serangkaian kemoterapi dalam waktu lama.