HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Mpok Alpa Tolak Bantuan Pendidikan Anak dari Raffi Ahmad: Saya Masih Sehat 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |10:30 WIB
Suami Mpok Alpa Tolak Bantuan Pendidikan Anak dari Raffi Ahmad: Saya Masih Sehat 
Suami Mpok Alpa Tolak Bantuan Pendidikan Anak dari Raffi Ahmad: Saya Masih Sehat. (Foto: Instagram/@nina_mpokalpa)
A
A
A

JAKARTA - Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji, menanggapi niat baik Raffi Ahmad untuk membiayai pendidikan putra kembarnya sepeninggalan sang istri, pada 15 Agustus silam.

Idung -demikian dia akrab disapa- mengaku, bersyukur sekaligus berterima kasih atas perhatian Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pada keluarganya.

"Aa Raffi dan Aa Irfan semua baik dan selalu support dan menguatkan kami. Banyak bantuan dan kebaikan yang sudah kami terima dari mereka," kata Idung di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 19 Agustus 2025.

Namun kali ini, dia menegaskan, masih mampu dan cukup sehat untuk mengidupi anak-anaknya. 

"Ya Insya Allah, saya masih bisa sendiri. Saya masih segar, masih bisa cari rezeki sendiri. Apalagi sekarang kan anak-anak tanggung jawab saya sendiri," ungkapnya.

Halaman:
1 2
