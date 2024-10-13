Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Bela Azizah Salsha, Ledek Rachel Vennya dengan Sindiran Tajam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |23:10 WIB
Nikita Mirzani Bela Azizah Salsha, Ledek Rachel Vennya dengan Sindiran Tajam
Nikita Mirzani bela Azizah Salsha, ledek Rachel Vennya dengan sindiran tajam. (Foto: Instagram Nikita Mirzani)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani belakangan ikut mengkritik selebgram Rachel Vennya lantaran mengungkapkan dugaan perselingkuhan Azizah Salsha dan mantan kekasihnya, Salim Nauderer. 

Berdasarkan pengakuan Rachel Vennya, kala itu Salim Nauderer masih menjadi kekasihnya dan diduga berselingkuh dengan Azizah Salsha yang juga istri pesepakbola Pratama Arhan. 

Namun, Nikita Mirzani berada di kubu Azizah Salsha. Dia membela putri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade bahwa apa yang diungkapkan Rachel Vennya itu adalah bentuk dari rasa sakit hatinya karena dikhianati oleh Salim yang selama ini dibiayai olehnya. 

Meski sama-sama berstatus janda, namun Nikita Mirzani malah meledek Rachel Vennya yang gagal dalam pernikahan hingga memiliki dua orang anak. Dikarenakan saking banyaknya ledekan demi ledekan itu, Nikita Mirzani pun disuruh mengurus ketiga anaknya ketimbang mengurusi urusan Rachel Vennya.

"Urus anak dulu yang benar baru urus urusan Rachel," tulis akun @_sis****, dalam unggahan terbaru Nikita Mirzani di Instagram @nikitamirzanimawardi_172, Minggu (13/10/2024).
 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177122/nikita_mirzani-n3xN_large.jpg
Kepikiran Anak, Berat Badan Nikita Mirzani Turun Drastis selama 8 Bulan di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177109/nikita_mirzani-npGH_large.jpg
Nikita Mirzani Pakai Kerudung di Sidang Pleidoi: Biar Gue Dianggap Sopan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176028/nikita_mirzani-IKza_large.jpg
Asisten Nikita Mirzani Santai Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar: Tahu Gitu, Diperas Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175541/nikita_mirzani-xjcd_large.jpg
Nikita Mirzani Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174203/nikita_mirzani-3K2M_large.jpg
Pesan Haru Nikita Mirzani di Hari Ulang Tahun Anak: Maaf, Enggak Bisa Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174131/nikita_mirzani-rZw0_large.jpg
Nikita Mirzani Sakit Hati, Vadel Badjideh Umbar Aib Putrinya di Dalam Penjara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement