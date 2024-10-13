Nikita Mirzani Bela Azizah Salsha, Ledek Rachel Vennya dengan Sindiran Tajam

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani belakangan ikut mengkritik selebgram Rachel Vennya lantaran mengungkapkan dugaan perselingkuhan Azizah Salsha dan mantan kekasihnya, Salim Nauderer.

Berdasarkan pengakuan Rachel Vennya, kala itu Salim Nauderer masih menjadi kekasihnya dan diduga berselingkuh dengan Azizah Salsha yang juga istri pesepakbola Pratama Arhan.

Namun, Nikita Mirzani berada di kubu Azizah Salsha. Dia membela putri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade bahwa apa yang diungkapkan Rachel Vennya itu adalah bentuk dari rasa sakit hatinya karena dikhianati oleh Salim yang selama ini dibiayai olehnya.

Meski sama-sama berstatus janda, namun Nikita Mirzani malah meledek Rachel Vennya yang gagal dalam pernikahan hingga memiliki dua orang anak. Dikarenakan saking banyaknya ledekan demi ledekan itu, Nikita Mirzani pun disuruh mengurus ketiga anaknya ketimbang mengurusi urusan Rachel Vennya.

"Urus anak dulu yang benar baru urus urusan Rachel," tulis akun @_sis****, dalam unggahan terbaru Nikita Mirzani di Instagram @nikitamirzanimawardi_172, Minggu (13/10/2024).

