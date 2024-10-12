Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perselingkuhan Dibongkar, Azizah Salsha Siap Balas Rachel Vennya?

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |11:22 WIB
Perselingkuhan Dibongkar, Azizah Salsha Siap Balas Rachel Vennya? (Foto: IG Azizah)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial digemparkan dengan unggahan Azizah Salsha lewat akun keduanya. Hal ini terungkap dari akun @budepji yang mengunggah ulang postingan Azizah Salsha.

Dalam postingan stories tersebut, Azizah Salsha menyendiri seseorang dengan sebutan ‘ibuk’ yang diduga merupakan Rachel Vennya. Dalam postingan tersebut, Azizah Salsha tak sabar menunggu kejatuhan Rachel Vennya.

“Can't wait to see si ibuk downfall, makanya ibuk kalau masih belum bener-bener amat gak usah pede ngancurin hidup orang,” tulis Azizah Salsha.

Perselingkuhan Dibongkar, Azizah Salsha Siap Balas Rachel Vennya?
Perselingkuhan Dibongkar, Azizah Salsha Siap Balas Rachel Vennya?

Azizah Salsha menyindir jika sosok Rachel Vennya tak sepenting itu. Dan berharap sosok ‘ibuk’ berhenti seolah-olah menjadi orang penting.

Azizah Salsha juga merasa tak pernah merasa dekat dengan Rachel Vennya. Sehingga ia berharap sosok ‘ibuk’ tersebut sadar diri.

“Cuman mau bilang, ibuk gak sepenting itu buat ditanggepin, siapa juga yang ngehasut orang-orang buat lawan ibuk. Stop ngerasa diri lo sepenting itu anjir? Stop juga ngerasa kita pernah sedeket nadi? Merasa tersakiti bgt? Lo siapaaa hua Ga kelar-kelar ni ibuk. Keliatan banget gak bahagianya buk nyenggol mulu, belum dapat pasangan hidup kah tantrum mulu?.” tulis Azizah Salsha.

Seperti diketahui, Drama perselingkuhan antara Azizah Salsha dan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer, kembali menjadi sorotan publik. Rachel Vennya mengungkapkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Azizah, meskipun sudah menikah dengan pesepak bola Pratama Arhan, diduga masih menjalin hubungan dengan Salim.

 

