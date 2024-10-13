Mahalini Pilih Tak Umbar Kehidupannya dengan Rizky Febian, Ini Alasannya

JAKARTA - Penyanyi Mahalini mengaku selama ini kerap meminta kepada suaminya, Rizky Febian untuk tak terlalu mengumbar soal kehidupan pribadi mereka ke publik. Apa pasal?

Hal itu terjadi sejak awal Mahalini menjadi kekasih Rizky Febian. Sebab jika melihat kebiasaan Rizky Febian dengan beberapa mantannya, dia kerap mempublikasikan keseharian mereka lewat media sosial.

Mahalini pun mengubah kebiasaan itu, meski sesekali dia tak keberatan jika momen kebersamaannya dengan Rizky Febian harus dibagikan di media sosial.

"Gini, gue itu sedikit banyaknya merubah Iky dari segi itu ya. Gue lihat Iky kalau pacaran selalu yang vlog, tapi sedikitnya sekarang gue lebih menghargai dia juga, 'Oh kalau kamu mau kayak gitu, tapi nggak sebanyak itu ya sama aku,'" kata Mahalini, dikutip dari kanal YouTube Makna Talks, Minggu (13/10/2024).

Pasalnya, Mahalini ingin privasi mereka selalu terjaga. Apalagi keduanya sama-sama ingin terus berkarya. Mahalini tak ingin masyarakat justru lebih fokus kepada konten bucin atau kehidupan pribadi mereka ketimbang karya-karya mereka. Menurutnya, tak ada yang istimewa dari sebuah momen keromantisan hingga harus terus menjadi konsumsi publik.

"Karena gue itu kan pasti ada shipper, Iky-Lini, nah itu gue untuk ngomong sama Iky kayak, 'Sayang, kalau kamu sama aku, tidak banyak memberikan asupan kepada mereka, karena kita punya privasi. Selain kita punya privasi, kita punya karya yang di mana aku nggak mau karya kita yang sudah dibangun sama kita tertutup sama keromantisan yang sudah gitu aja,'" ucapnya.