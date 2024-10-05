Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Ingin Pensiun Bernyanyi, Sule Beri Dukungan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:05 WIB
Mahalini Ingin Pensiun Bernyanyi, Sule Beri Dukungan
Mahalini Ingin Pensiun Bernyanyi, Sule Beri Dukungan. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
JAKARTA - Mahalini mengungkapkan keinginannya untuk pensiun bernyanyi dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Keinginan itu, didukung penuh oleh sang mertua, komedian Sule. 

Sule menilai wajar jika menantunya tersebut memiliki pemikiran tersebut. Karena tugas memenuhi kebutuhan rumah tangga, dinilai sang komedian sebagai tugas Rizky Febian sebagai kepala rumah tangga. 

“Wajar kalau Lini punya pemikiran seperti itu. Dia kan perempuan. Saya dukung kalau dia mau berhenti jadi penyanyi. Biar Iky saja yang mencari nafkah,” ujarnya dikutip dari program Rumpi, Sabtu (5/10/2024).

Meski begitu, komedian asal Cimahi, Jawa Barat itu mengaku belum tahu pasti tentang rencana Mahalini berhenti bernyanyi. Dia menilai, jawaban sang menantu mungkin hanya spontanitas saat podcast.

Sule mengapresiasi, keinginan Mahalini untuk mulai fokus membenahi kehidupan spiritualnya bersama sang suami. “Baguslah kalau memang begitu. Dia tak lagi mengejar dunia. Dia hebat!”

