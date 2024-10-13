Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Ungkap Perubahan Setelah Menikah: Sekarang Habis Nyanyi Langsung Istirahat

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |17:24 WIB
Mahalini ungkap perubahan setelah menikah. (Foto: Instagram Mahalinii)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini mengungkap perubahaan dalam hidupnya usai pasang surut kehidupan yang dijalani. Mulai saat ditinggal pergi sang ibunda tercinta untuk selamanya hingga akhirnya menikah dengan Rizky Febian.

Kehidupannya tak lagi sama seperti dulu, tapi Mahalini begitu menikmatinya. Dia bersyukur bisa terus bertahan melewati pasang surut kehidupan sampai saat ini.

"Gue lebih ke nikmatin, karena maksudnya, jujur ya banyak hal perubahan yang gue rasakan setelah nggak ada mama, setelah menikah, setelah semuanya ini terjadi. Iya, gue bersyukur gue ada di titik hari ini," kata Mahalini dikutip dari YouTube Makna Talks, Minggu (13/10/2024).

Perubahan yang paling dirasakannya adalah kebiasaannya yang kini mudah terkuras energinya ketika bertemu banyak orang. Padahal dulu, Mahalini dikenal sebagai sosok yang ceria, hobi untuk bersolialisasi dengan banyak orang.  

"Tapi ini semua bikin gue berubah, Mahalini yang dulu itu Mahalini yang (ceria), gue bisa ketemu banyak orang, tapi sekarang gue nggak bisa ketemu banyak orang. Tanya deh manajer gue atau siapa, gue habis nyanyi istirahat, energi benar-benar habis, sehabis-habisnya," ucapnya.

Ketika temannya mengajak pergi keluar hanya sekadar untuk mencari makan pun, Mahalini terkadang menolaknya karena merasa ingin lebih punya banyak waktu untuk istirahat.

"Sebelum nyanyi, gue istirahat, teman-teman gue kalau ngajak pergi, misalkan gue main di Yogya, sama Tiara (Tiara Andini, red). Nah Tiara bilang, 'Lin, cari makan yuk', 'Ti, aku mau istirahat,'" ucapnya.
 

 

