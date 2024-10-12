5 Film dengan Rating Terbaik IMDB

JAKARTA - IMDB (Internet Movie Database) merupakan salah satu platform yang menjadi tempat para kritikus serta penonton menilai sebuah film.

Platform ini menjadi sumber informasi terpopuler dan terpercaya dalam memberikan informasi, peringkat, rating, serta ulasan mengenai suatu film di seluruh dunia.

Ada banyak aspek yang menjadi penentu tinggi dan rendahnya rating sebuah film, seperti review penonton dan jumlah popularitas yang sudah dibagikan terhadap suatu film.

Tinggi atau rendahnya rating juga ditentukan oleh berbagai aspek yang ada dalam film, seperti kualitas sinematografi, akting para pemainnya, orisinalitas naskah, sampai pesan yang dapat diambil dalam film tersebut.

5 Film dengan Rating Terbaik IMDB

1. The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption

The Shawshank Redemption merupakan sebuah film drama berlatarkan penjara yang dirilis pada tahun 1994. Film ini dibuat berdasarkan novel karya Stephen King dengan judul yang sama yang terbit pada tahun 1982. Film ini mengisahkan Andy Dufresne (Tim Robbins) yang dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan istri dan kekasihnya yang tidak pernah dilakukannya. Dufresne kemudian berteman dengan sesama tahanan bernama Ellis “Red” Redding (Morgan Freeman), seorang narapidana bijak yang sudah lama berada di penjara, dan berusaha untuk bertahan hidup di penjara.

Film ini disebut sebagai salah satu film adaptasi novel Stephen King terbaik. Film ini mendapat banyak respon positif terhadap akting para pemainnya, terutama Morgan Freeman yang dianggap memiliki peran tetap alami walaupun terlihat mencolok. Penampilan Freeman terlihat sangat menyentuh dan mengesankan walaupun hanya sebatas pemeran pendukung. Akting Robbins juga dinilai mampu membawakan karakter Andy, ayah yang sudah tua dan tenang, dengan intens.

Film ini mempunyai sinematografi yang baik. Penggambaran penderitaan dalam kehidupan penjara yang dialami narapidana sehari-hari ditata dengan rapi dan cermat, membuat penonton dapat merasakan rasa frustasi dan kemarahan yang dirasakan para narapidana. Secara keseluruhan, film ini berhasil menghadirkan rangkaian emosi kemarahan, kebahagiaan, kesehadiran, inspirasi, dan kehangatan kepada penonton.

Rating IMDB: 9.3/10

2. The Godfather (1972)

The Godfather

The Godfather merupakan film drama kriminal yang dirilis pada tahun 1972. Film ini dibuat berdasarkan novel terlaris PuzoFilm. Film ini berfokus pada karakter Godfather “Don” Vito Corleone (Marlon Brando) yang merupakan kepala keluarga mafia Corleone. Saat itu, ada seorang pesaing dan pengkhianat kuat yang ingin menjual narkoba dan butuh pengaruh dari Vito, namun Vito menolak untuk melakukannya. Kemudian terjadilah bentrok terhadap Vito dan putra bungsunya, Michael (Al Pacino), terhadap cara-cara lama Vito. Hal tersebut membuat Michael mengobarkan perang massa melawan keluarga mafia lainnya.

Film ini mendapat banyak pujian dari banyak kritikus. Film ini disebut pantas mendapat banyak penghargaan karena berhasil menyajikan perspektif baru dari sudut pandang gangster. Plot film ini menarik dan tidak berbeda dengan apa yang ada di novel. Hal tersebut membuat penonton mampu membuat penonton betah menonton film berdurasi tiga jam tersebut.

Para pemerannya, Brando dan Pacino, mendapat banyak pujian. Keduanya berakting dengan sangat baik dalam film ini dan dapat mendominasi adegan-adegan kemunculan mereka. Segala aspek dalam film ini sempurna. Hal tersebut membuat The Godfather menjadi tolak ukur baru untuk industri perfilman Amerika. Film ini juga berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Oscar dan Grammy.

Skor IMDB: 9.2/10

3. The Dark Knight (2008)

The Dark Knight

The Dark Knight merupakan sebuah film superhero yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh sutradara terkenal, Christopher Nolan. The Dark Knight merupakan adaptasi dari komik DC Batman dan merupakan sekuel dari film Batman Begins (2005). Film ini mengisahkan satu tahun setelah film Batman Begins sebelumnya. Batman (Christian Bale), Letnan James Gordon (Gary Oldman), dan Harvey Dent (Aaron Eckhart), jaksa distrik baru, berusaha mengumpulkan para penjahat yang mengganggu kota Gotham. Lalu seorang kriminal misterius bernama Joker muncul dan menimbulkan kekacauan baru, membuat Batman harus turun tangan.

The Dark knight disebut sebagai adaptasi buku komik pahlawan terbaik yang pernah dibuat oleh sejumlah media publikasi. The Dark Knight dianggap tidak hanya berhasil dalam komik tetapi juga berhasil dalam film. Kisah moral kompleks yang digambarkan dalam film dinilai sangat realistis. Aksi berkelahinya, terutama saat perampokan bank, disebut sebagai salah satu adegan aksi terbaik dalam film ini.

Para pemainnya juga mendapat banyak pujian, terutama Heath Ledger yang memerankan tokoh Joker, si badut gila. Ledger disebut mampu membawakan karakter Joker yang intens dengan gabungan humor dan kejahatan yang mengerikan. Kemunculannya sangat menarik perhatian. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa Ledger sangat terbawa karakter Joker sampai membawanya pada kematian akibat overdosis. Di luar hal tersebut, film ini berhasil memukau penonton dan kritikus dengan berbagai aspek lainnya dalam film, seperti sinematografi, akting pemain, dan plot cerita.

Rating IMDB: 9.0/10