Terungkap Permintaan Terakhir Marissa Haque kepada Chiki Fawzi

JAKARTA - Marsha Chikita Fawzi, putri dari Ikang Fawzi dan mendiang Marissa Haque, masih sulit menerima kepergian ibunya yang mendadak pada Rabu, 2 Oktober 2024 lalu. Saat ditemui di rumah duka di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Kamis malam (3/10/2024), Chiki—begitu ia akrab disapa—tampak berusaha tegar saat menggelar pengajian hari kedua untuk almarhumah.

"Ini baru dua hari dan rasanya masih sangat intens. Saya masih merasa seperti ibu cuma pergi keluar kota, dan nanti akan pulang. Padahal sebenarnya tidak, tapi rasanya masih seperti itu," ujar Chiki kepada wartawan.

Chiki kemudian mengingat permintaan terakhir ibunya sebelum berpulang. Namun, dengan berat hati, ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak sempat memenuhi permintaan sederhana tersebut.

"Beberapa waktu lalu, ibu bilang, 'Sini dong, ngobrol sama ibu,' tapi saya jawab, 'Bentar, Bu, saya lagi kerja buat ke konveksi,' karena saya punya usaha. Akhirnya ibu ke atas," cerita Chiki.

Mendiang Marissa Haque sempat berusaha membujuk Chiki untuk meluangkan waktu bersamanya. Rupanya, almarhumah merasa rindu pada anaknya, yang kini sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing.

"Ibu bilang, Sini dong ngobrol sama ibu di meja makan, ibu kangen.' Tapi saya sering abaikan. Sekarang, saya sangat menyesal, rasanya luar biasa berat ketika harus memandikan jenazah ibu," ungkap Chiki dengan suara bergetar.