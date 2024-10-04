Ternyata, Marissa Haque Meninggal Dunia Saat Baca Alquran

Kedua putri Marissa Haque mengatakan, almarhumah memiliki kebiasaan selalu membaca Alquran sebelum tidur. (Foto: Instagram/@marissahaque)

JAKARTA - Ternyata, Marissa Haque meninggal dunia saat sedang membaca Alquran. Hal itu dibocorkan oleh putri bungsu almarhumah, Chiki Fawzi dalam unggahannya di Instagram.

“Tiba-tiba meninggal pas lagi baca Quran. Aku enggak siap Bu, tapi aku ikhlas. Sayang ibu," ujarnya dalam unggahan yang dibagikan, pada 3 Oktober 2024.

Unggahan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Bella Fawzi, aktris sekaligus putri sulung Marissa Haque. Dia mengaku, sepulang mengajar Marissa Haque kembali ke rumah dan sempat menyerahkan mukena kepada pegawainya.

“Setelah kasih mukena, Ibu naik ke lantai dua untuk mandi. Setelahnya, beliau baca Alquran seperti biasa,” ungkap Bella saat ditemui di Bintaro, Tangerang Selatan, pada 3 Oktober 2024.

Sang aktris mengaku, tak tahu persis apa yang dilakukan almarhumah setelah membaca Alquran. Namun yang pasti, Ikang Fawzi mendapati istrinya itu sedang terbarung di atas kasur dan tak bergerak sama sekali.

Ternyata, Marissa Haque meninggal dunia saat membaca Alquran. (Foto: Instagram/@chikifawzi)

“Kalau enggak salah, (pada 1 Oktober 2024) sekitar pukul 23.30 WIB, Ayah baru sadar kalau Ibu sama sekali enggak bergerak. Mungkin, sebelum jam segitu Ibu sudah enggak ada kali ya,” tuturnya.

Ikang Fawzi dan kedua putrinya kemudian membawa Marissa Haque ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk memastikan kondisinya. Namun rumah sakit akhirnya mengeluarkan surat kematian tertanggal 2 Oktober 2024, pukul 00.43 WIB.