Shahnaz Haque Kirim Pesan Menyentuh Hati untuk Marissa Haque: Salam untuk Papa dan Mama Ya, Mbak

JAKARTA – Shahnaz Haque tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Marissa Haque untuk selamanya. Dia pun menitipkan pesan haru kepada sang kakak tercinta.



Pesan tersebut diunggah oleh Shahnaz di akun media sosial Instagram miliknya belum lama ini. Unggahan itu berhasil membuat hati sahabat sesama artis dan netizen yang mengikuti akun tersebut merinding.

Shahnaz Haque kirim pesan menyentuh hati untuk Marissa Haque. (Foto: Instagram )

“Pasti senang melakukan perjalanan “pulang” ini. Tidak menyusahkan, semua dipermudah Allah. Dari 3 jadi 2 sekarang. Salam untuk Papa dan Mama ya, mbak,” tulis Shahnaz Haque di media sosial Instagram, dikutip Okezone.com pada Minggu (6/10/2024).

Unggahan tersebut membuat para sahabat sesama artis turut berduka dan merasakan kehilangan yang mendalam.

“Aku tidak bisa dan tidak berani membayangkan perasaanmu saat ini. Satu yang kutahu, dan yang kubisa, adalah mendoakan seluruh keluargamu agar dipeluk Allah disaat yang sangat sulit ini. I pray you grieve well, di dalam kasihNYA yang sempurna untukmu,” tulis Sophie Navita Barata.

“@shahnaz.haque My dear Naz. Turut kehilangan. Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yg ditinggalkan. Selamat Jalan @marissahaque,” tulis Ruth Sahanaya.

“Peluk dari jauh mba Naz dan mba Aya @sorayahaque Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Husnul khotimah utk almh mba Icha. Al Fatihah,” tulis Artika Sari Devi.

“Peluukk Bubu Naz @shahnaz.haque sayaang. INNALILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN Turut berduka Cita yang dalam atas Berpulang Mba Icha. InsyaAllah Almarhumah Husnul Khotimah. Doa kami utk Keluarga Besar di berikan Ketabahan, Sangat merasakan Pedih dan Rasa kehilangan ini. Alfatihah utk Almarhumah Marissa Grace Haqu,” tulis Cynthia Lamusu.

“Innalillahi wa Inna Illaihi Roji'un. Allah beri tempat indah di sisiNYA Aamiin YRA. Turut berduka cita yang se dalam"nya Mba Naz sayang. Pulang dengan mudah dan tenang memang mengagetkan buat yang ditinggalkan. Almh sudah bahagia,” tulis Dewi Yull.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun.. turut berduka cita Mba, semoga almarhumah husnul khotimah,” tulis Cindy Fatika Sari.