5 Film Hot Dakota Johnson

JAKARTA - Dakota Johnson merupakan aktris sekaligus model asal Amerika Serikat yang telah memulai karier berakting saat dirinya masih berusia 10 tahun, tepatnya di tahun 1999.

Wanita dengan nama asli Dakota Mayi Johnson ini memiliki bakat akting berkat peran kedua orang tuanya yang juga merupakan artis besar di Amerika Serikat, Melanie Griffith dan Don Johnson.

Dakota Johnson mencuri perhatian dunia melalui perannya sebagai Anastasia Steele dalam trilogi “Fifty Shades”. Perannya yang eksotis dalam film tersebut berhasil mengantarnya mendapatkan People's Choice Award for Favorite Dramatic Movie Actress dan nominasi BAFTA Rising Star Award.

Keberaniannya dalam memerankan peran dewasa membuat dirinya sering mendapatkan tawaran peran yang cukup sensual.

1. Trilogi Fifty Shades (2015-2018)

Fifty Shades merupakan adaptasi novel berjudul sama yang dibagi menjadi 3 film. Film pertama berjudul ‘Fifty Shades of Grey’ yang menceritakan pertemuan Anastasia Steele (Dakota Johnson) dan Christian Grey (Jamie Dornan). Film kedua berjudul ‘Fifty Shades of Darker’ yang menceritakan perpisahan keduanya. Dan film terakhirnya yang berjudul ‘Fifty Shades of Freed’ menceritakan kehidupan mereka pasca menikah.

Dalam film ini Dakota Johnson mampu menggabungkan keanggunan dengan sisi sensual yang mampu menciptakan pesona magnetis. Tak hanya dirinya, namun lawan mainnya, Jamie Dornan juga mampu menunjukan sosok dominan sehingga keduanya dapat menciptakan gairah bagi para penonton.

2. The Five Year Engagement (2012)

Film yang rilis perdana pada 27 April 2012 ini menceritakan tentang sepasang kekasih Tom (Jason Segel) dan Violet (Emily Blunt). Mereka mengalami kejadian malang dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga. Berbagai rintangan seperti keluarga, perbedaan ambisi, serta godaan dari orang lain membuat mereka harus memutuskan untuk melanjutkan hubungan atau berpisah.

Dakota Johnson di film ini berperan sebagai Audrey, seorang pramugari yang mulai dikencani Tom saat ia sedang tidak bersama Violet. Meskipun ia hanya muncul dalam beberapa menit, Dakota mampu memancing tawa penonton. Selain itu salah satu scene dirinya beradegan ranjang dengan Tom memperkuat kesan karakternya yang terobsesi dengan seks, dansa, dan melukis.

3. Bad Times At The El Royale (2018)

Film bergenre thriller karya Drew Goddard ini menceritakan tentang tujuh orang asing yang disatukan dalam hotel El Royale. Pada suatu malam setiap dari mereka memiliki kesempatan terakhir untuk penebusan sebelum mereka semua dikirim ke neraka. Film ini menampilkan berbagai aktor dan aktris Hollywood seperti Chris Hemsworth, Lewis Pullman, Jeff Bridges, Cynthia Erivo.

Dalam film ini Dakota Johnson berperan sebagai Emily Summerspring, wanita licik yang memanfaatkan saudara perempuannya. Walaupun bukan bergenre romantis, pembawaan Dakota yang ganas membuat ia nampak seksi memerankan peran ini.