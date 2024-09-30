Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Aku Tak Pernah Lihat Andrew Andika Konsumsi Narkoba Selama Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |12:50 WIB
Tengku Dewi Putri Aku Tak Pernah Lihat Andrew Andika Konsumsi Narkoba Selama Menikah
Tengku Dewi Putri Aku Tak Pernah Lihat Andrew Andika Konsumsi Narkoba Selama Menikah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mengaku tidak pernah melihat Andrew Andika mengonsumsi narkoba selama mereka menikah. Hal itu yang membuat ibu dua anak ini kaget saat mengetahui suaminya ditangkap terkait kasus narkoba. Apalagi, penangkapan tersebut terjadi di tengah proses perceraian mereka.

Demi anak, Tengku Dewi pun memberikan bantuan hukum kepada Andrew meski akan bercerai. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Tengku Dewi menegaskan dirinya tak pernah melihat Andrew mengonsumsi narkoba jenis apapun selama menikah.

Tengku Dewi Putri Aku Tak Pernah Lihat Andrew Andika Konsumsi Narkoba Selama Menikah (Foto: Instagram)


"Tentu dia kaget artinya Andrew yang dikenal Tengku tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal seperti ini berdasarkan informasinya. Jadi Tengku dewi kaget dan syok," beber Minola Sebayang kepada wartawan belum lama ini.

Andrew ditangkap bersama lima temannya yakni tiga laki-laki dan dua perempuan yang salah satunya merupakan seorang selebgram.

"Jadi benar ada lima yang ditangkap bersama dengan Andrew (jadinya enam). Siapa saja mereka itu kita juga belum dapat pasti. Karena kita masih terbatas informasinya," ucap Minola.

Kondisi Andrew sendiri dikatakan Minola dalam keadaan baik. Hingga kini, Andrew juga belum memberikan respons terkait bantuan hukum dari istrinya itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
