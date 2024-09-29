Nada dan Bintang Kembali Berjuang Untuk Lolos di Audisi Indonesia Idol Bandung Season XIII

BANDUNG - Nada Sofia Magfira (20) dan Bintang Subagja (22) menjadi dua sosok yang menonjol dengan semangat juang yang luar biasa dalam audisi Indonesian Idol XIII yang berlangsung hari ini, Minggu (29/8/2024) di Universitas Widyatama, Bandung, Jawa Barat. Nada, seorang mahasiswi asal Bandung yang juga memiliki pengalaman menyanyi di kafe dan acara pernikahan, kembali mencoba peruntungannya setelah gagal di audisi sebelumnya.



“Kemarin saya ikutan audisi, tapi dapat kartu kuning. Kartu kuning itu artinya enggak lolos dan harus coba lagi,” ungkapnya saat ditemui di lokasi audisi.



“Makanya sekarang coba lagi, berharap kali ini bisa dapat hasil yang lebih baik,” lanjutnya penuh semangat.

Nada dan Bintang Kembali Berjuang Untuk Lolos di Audisi Indonesia Idol Bandung Season XIII (FOTO: Agi Ilman/Okezone)



Di Indonesian Idol, setiap peserta yang datang harus melalui proses audisi yang cukup panjang. Setelah mengantri, peserta akan masuk ke free stage, di mana mereka diminta untuk membawakan lagu terbaik mereka, namun hanya di bagian yang dinilai sebagai bagian terbaik dari lagu tersebut.



“Kita diminta bawain lagu terbaik kita, tapi cuma di part terbaiknya aja,” jelas Nada.



Penilaian dilakukan oleh juri yang kemudian akan memberikan kartu sebagai tanda hasil audisi. Ada empat jenis kartu yang diberikan, dan Nada berharap kali ini bisa mendapatkan kartu hijau yang berarti lolos ke tahap selanjutnya.



“Semoga bisa ngasih yang terbaik dan dapat kartu hijau,” harapnya.



Namun, perjuangan di audisi ini tidak selalu mudah. Nada mengungkapkan bahwa dirinya sempat terkendala waktu. Antrean panjang membuat proses audisi berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan.



“Alasannya di kasih kartu kuning kemarin waktu audisi itu karena saya datang jam 2 siang, terlalu sore jadi antriannya udah habis tenaganya,” katanya.



Meski begitu, Nada tetap optimis dan bertekad untuk memberikan yang terbaik.