Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nada dan Bintang Kembali Berjuang Untuk Lolos di Audisi Indonesia Idol Bandung Season XIII

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |20:45 WIB
Nada dan Bintang Kembali Berjuang Untuk Lolos di Audisi Indonesia Idol Bandung Season XIII
Nada dan Bintang Kembali Berjuang Untuk Lolos di Audisi Indonesia Idol Bandung Season XIII (FOTO: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Nada Sofia Magfira (20) dan Bintang Subagja (22) menjadi dua sosok yang menonjol dengan semangat juang yang luar biasa dalam audisi Indonesian Idol XIII yang berlangsung hari ini, Minggu (29/8/2024) di Universitas Widyatama, Bandung, Jawa Barat. Nada, seorang mahasiswi asal Bandung yang juga memiliki pengalaman menyanyi di kafe dan acara pernikahan, kembali mencoba peruntungannya setelah gagal di audisi sebelumnya.


“Kemarin saya ikutan audisi, tapi dapat kartu kuning. Kartu kuning itu artinya enggak lolos dan harus coba lagi,” ungkapnya saat ditemui di lokasi audisi.

“Makanya sekarang coba lagi, berharap kali ini bisa dapat hasil yang lebih baik,” lanjutnya penuh semangat.

Audisi Indonesian Idol
Nada dan Bintang Kembali Berjuang Untuk Lolos di Audisi Indonesia Idol Bandung Season XIII (FOTO: Agi Ilman/Okezone)


Di Indonesian Idol, setiap peserta yang datang harus melalui proses audisi yang cukup panjang. Setelah mengantri, peserta akan masuk ke free stage, di mana mereka diminta untuk membawakan lagu terbaik mereka, namun hanya di bagian yang dinilai sebagai bagian terbaik dari lagu tersebut.

“Kita diminta bawain lagu terbaik kita, tapi cuma di part terbaiknya aja,” jelas Nada.

Penilaian dilakukan oleh juri yang kemudian akan memberikan kartu sebagai tanda hasil audisi. Ada empat jenis kartu yang diberikan, dan Nada berharap kali ini bisa mendapatkan kartu hijau yang berarti lolos ke tahap selanjutnya.

“Semoga bisa ngasih yang terbaik dan dapat kartu hijau,” harapnya.

Namun, perjuangan di audisi ini tidak selalu mudah. Nada mengungkapkan bahwa dirinya sempat terkendala waktu. Antrean panjang membuat proses audisi berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan.

“Alasannya di kasih kartu kuning kemarin waktu audisi itu karena saya datang jam 2 siang, terlalu sore jadi antriannya udah habis tenaganya,” katanya.

Meski begitu, Nada tetap optimis dan bertekad untuk memberikan yang terbaik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094304/indonesian_idol_2024-erou_large.jpg
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094082/indonesian_idol_2024-g1Qz_large.jpg
Nadhya Sukses Bikin Anang Hermansyah dan Rossa Berdebat di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094080/jayadi-r93m_large.jpg
Jayadi Banjir Pujian, Juri Indonesian Idol XIII Punya Harapan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094041/indonesian_idol_2024-D8Vl_large.jpg
Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3093980/jayadi_indonesian_idol_xiii-1VnM_large.jpg
Jayadi Sukses Bikin Rossa Mewek di Audition Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/598/3093933/indonesian_idol_2024-vKjX_large.jpg
Maia Estianty Antusias Jadi Juri Indonesian Idol Lagi : Season yang Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement