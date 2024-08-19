Sonny Septian Ucapkan Terima Kasih Sambil Menangis, Fairuz A Rafiq Terenyuh

JAKARTA - Fairuz A Rafiq mengaku terharu dengan video Sonny Septian yang baru-baru ini dibuatnya. Diketahui, Sonny sempat membuat video berisi ucapan terima kasihnya kepada sang istri karena telah mendampingi selama sakit.



Fairuz menjelaskan sejatinya ia tidak mengetahui saat Sonny membuat video tersebut. Dia bahkan baru melihat video itu usai diposting melalui Instagramnya.

Sonny Septian Ucapkan Terima Kasih Sambil Menangis, Fairuz A Rafiq Terenyuh (Foto: Instagram/sonnyseptian)



"Kalau Sonny itu bikin video jujur sebenarnya aku nggak tau karena itu ada di salah satu program talkshow tiba-tiba pas aku di situ ada video itu yang kemudian dia taro di feednya dia," ujar Fairuz A Rafiq di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.



Ibu tiga anak itu pun terenyuh mendengar ucapan Sonny dalam videonya. Dia juga menilai, konten-konten romantis yang belakangan sering dibuat Sonny merupakan ajang mengisi waktu luangnya.

"Nah itu kan sebenernya dia memang suami yang sweet, dia luar biasa banget, dia sekarang karena nggak ada kegiatan di rumah dia suka nulis kata-kata, terus nanti bikin sesuatu kayak bikin-bikin video, kan dari dulu suka begitu kan," jelasnya.



Sebagai informasi, Sonny mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Fairuz lewat sebuah unggahan di Instagramnya. Sonny menilai Fairuz adalah wanita terbaik yang berhasil didapatkannya dalam hidup.