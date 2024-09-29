Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Tengku Dewi Putri Usai Diterpa Ujian Berat Setelah Melahirkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |13:22 WIB
Curhat Pilu Tengku Dewi Putri Usai Diterpa Ujian Berat Setelah Melahirkan
Curhat Pilu Tengku Dewi Putri Usai Diterpa Ujian Berat Setelah Melahirkan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mencurahkan isi hatinya mengenai ujian berat yang harus dihadapinya di tahun ini. Setelah membongkar soal perselingkuhan suaminya, Andrew Andika, Dewi kembali diterpa ujian hidup.  

Pasalnya, dia harus mendengar kabar bahwa Andrew Andika ditangkap karena terjerat narkoba. Nahasnya, penangkapan tersebut hanya berselang dua bulan setelah dia melahirkan putrinya, Zeya Savannah Luv.

Tengku Dewi Putri
Curhat Pilu Tengku Dewi Putri Usai Diterpa Ujian Berat Setelah Melahirkan (Foto: Instagram)


Meski demikian, Tengku Dewi berusaha berpikir positif atas apa yang terjadi. Dia tak ingin berprasangka buruk terhadap takdir Tuhan. Untuk urusan suaminya, Tengku Dewi juga membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya sehingga Andrew bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Tahun ini luar biasa. Baru 2 bulan lahiran, dikasih cobaan lagi. Mencoba selalu untuk positif thinking & ambil hikmah dari setiap kejadian," ucap Tengku Dewi Putri dikutip dari unggahan @tengkudewiputri_tdp, Minggu (29/9/2024).

Tengku Dewi percaya bahwa selalu ada kebahagiaan setelah kesedihan yang dirasakan. Apalagi dirinya memiliki dua anak yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaannya.

"Selalu percaya, after every storm there is a rainbow. Untung ada kalian malaikat kecil mama, Allah maha baik menyelipkan hadiah dibalik kesakitan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
