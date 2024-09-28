Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Ditangkap, Tengku Dewi Putri: Biarkan Dia Bertanggung Jawab

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |19:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri memberikan tanggapan terkait penangkapan suaminya, Andrew Andika, oleh polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Kamis (26/9/2024). Melalui unggahan di Instagram story pribadinya, Tengku Dewi menegaskan bahwa Andrew harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Cuma bisa bilang dia sudah dewasa dan ini pilihan hidupnya. Biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya," tulis Tengku Dewi di akun Instagram @tengkudewiputri_tdp, Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut, Tengku Dewi berharap suaminya bisa menghadapi masalah ini dengan baik dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. "Semoga dia bisa melalui semua ini dengan baik & bisa mengikuti proses hukum dengan sebaiknya," tambahnya.

Sebagai ibu dari dua anak, Tengku Dewi juga berharap bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Andrew agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. 

"Syukur-syukur ini benar-benar menjadi tamparan buat pelajaran di hidupnya agar dia bisa jadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya," ungkapnya.

Selain itu, Tengku Dewi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diterimanya dari banyak pihak. Dia juga memastikan bahwa dirinya dan anak-anaknya baik-baik saja. 

"Makasih supportnya ya teman-teman. Im okay dan i guarantee anak-anak juga akan aman dengan mommy-nya. I'm strong and I know it berkat doa kalian," tulis Tengku Dewi.

