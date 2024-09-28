Tak Cuma di Indonesia, Kutukan Calon Arang Juga Tayang di Singapura hingga Malaysia

Tak Cuma di Indonesia, Kutukan Calon Arang Juga Tayang di Singapura hingga Malaysia (Foto: ist)

JAKARTA - Kutukan Calon Arang, film yang disutradarai oleh Girry Pratama ini akan resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 3 Oktober 2024. Setelah itu, film ini juga akan hadir di Malaysia, Singapura, dan Brunei pada 26 Oktober 2024, melalui kerja sama strategis dengan Antenna Entertainment, dengan harapan memperluas jangkauan penonton internasional.

Girry Pratama mengungkapkan harapannya bahwa pemutaran khusus (special screening) Kutukan Calon Arang dapat memberikan kesan awal yang positif bagi publik, terutama para penggemar horor di Indonesia.

"Saya berharap special screening ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, khususnya pecinta horor. Dan saat penayangan perdana di bioskop pada 3 Oktober nanti, kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik," ujar Girry.

Film Kutukan Calon Arang

Acara special screening ini mengundang public figure, influencer, dan komunitas film untuk menjadi saksi pertama hidupnya kembali legenda Calon Arang di layar lebar.

Menjelang penayangan perdana, Girry juga berbagi antusiasmenya terkait acara ini. Ia berharap pemutaran khusus ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perfilman Indonesia dan menunjukkan kualitas karya lokal yang mampu bersaing di kancah internasional.

"Malam ini, kami mengundang para public figure untuk menyaksikan lebih dulu. Semoga tanggapan mereka positif. Kehadiran hantu Calon Arang di tengah acara juga diharapkan menambah sensasi tersendiri," jelas Girry.

Kutukan Calon Arang menggabungkan unsur budaya dan cerita rakyat Indonesia dengan sentuhan modern, menjadikannya salah satu film horor yang paling dinantikan tahun ini. Penonton akan disuguhkan visual menakjubkan, tata artistik yang kuat, dan efek suara yang mengguncang adrenalin, menjadikan pengalaman menonton semakin intens. Film ini juga memberikan sudut pandang baru pada mitos dan legenda Indonesia yang jarang diangkat dalam film-film modern.

Acara special screening ini juga menawarkan pengalaman eksklusif yang tidak bisa dirasakan pada penayangan reguler. Girry menjelaskan bahwa pemutaran ini akan diwarnai kehadiran pemain film, influencer, dan tentu saja hantu Calon Arang, menciptakan suasana mencekam yang interaktif dan unik. "Ini bukan hanya nobar biasa, melainkan nobar dengan hantu Calon Arang, KOL, influencer, dan para pemain film. Pengalaman ini akan sangat berbeda dan menarik," kata Girry.

Justin Adiwinata, pemeran Rama dalam film ini, juga menyampaikan perasaannya tentang keterlibatannya di Kutukan Calon Arang. "Saya sangat senang dan berharap film ini bisa diterima dan dinikmati oleh semua penonton," ungkap Justin, yang ini merupakan film horor keempatnya. Justin, yang menyukai genre horor, juga berharap dapat mengambil lebih banyak proyek di genre thriller, psikologi, dan fantasi. Ia juga akan tampil dalam film Lingkar Pictures lainnya, Pulo Majeti.