HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Winners and Sinners 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Winners and Sinners 
Sinopsis film Winners and Sinners (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Winners and Sinners akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Winners & Sinners juga dikenal sebagai 5 Lucky Stars, adalah film komedi aksi Hong Kong yang dirilis pada tahun 1983. 

Film ini ditulis dan disutradarai oleh Sammo Hung, yang juga menjadi salah satu pemeran utamanya. Film ini turut dibintangi oleh Jackie Chan dan Yuen Biao, di mana Yuen juga bertindak sebagai salah satu sutradara aksi film ini. Winners & Sinners adalah film pertama dalam serial Lucky Stars, sebuah serial yang sangat sukses di Hong Kong.

Jackie Chan memerankan seorang polisi ceroboh yang memiliki peran cukup penting dalam film ini. Selain itu, Yuen Biao juga tampil sebagai cameo, berperan sebagai polisi yang bertarung dengan karakter Jackie Chan.

Sinopsis film Winners and Sinners
Sinopsis film Winners and Sinners

Sinopsis Film Winners and Sinners

Cerita dimulai dengan lima narapidana yang bertemu di penjara: Teapot (Sammo Hung), Curly (John Sham), Exhaust Pipe (Richard Ng), Vaseline (Charlie Chin), dan Rookie (Stanley Fung). Di dalam penjara, mereka membentuk persahabatan. Rookie menjadi pemimpin kelompok, sementara Teapot sering diintimidasi oleh yang lain (di film-film berikutnya, karakter Roundhead yang diperankan oleh Eric Tsang menjadi korban, dan karakter Hung yang menjadi pemimpin). 

Setelah mereka dibebaskan dari penjara, kelimanya bekerja sama dengan saudara perempuan Curly yang cantik, Shirley (Cherie Chung), dan mendirikan perusahaan pembersih bernama Five Stars Cleaning Co.. Sebagian besar dari mereka mencoba menarik perhatian Shirley, tetapi pada akhirnya, Teapot berhasil menjalin hubungan dengannya.

Pada hari yang sama, seorang narapidana keenam bernama Jack Tar (James Tien), seorang kaya raya, juga dibebaskan. Setelah bebas, Jack segera memulai proyek kriminal baru: memperdagangkan uang palsu AS dan Hong Kong dengan seorang bos kejahatan Amerika. 

Jack mengirim sopirnya untuk melakukan pertukaran di sebuah kompetisi skating, tetapi sikap gugup si sopir menarik perhatian dua perampok. Para perampok itu mencuri koper yang berisi uang palsu AS dan melarikan diri. 

Petugas polisi CID 07 (Jackie Chan) mencoba memulihkan koper tersebut, tetapi koper itu secara tidak sengaja berakhir di van milik Five Stars Cleaning Co.. CID 07 terus mengejar para perampok, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan besar di jalan raya.

Tanpa menyadari kekacauan yang terjadi, Teapot dan teman-temannya melarikan diri bersama koper tersebut. Sopir memberitahu Jack tentang insiden itu, dan Jack memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka. Tak lama kemudian, Jack mengadakan pesta di rumahnya. 

 

