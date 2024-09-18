Ketika Ismi Melinda Buat Telinga Cinta Laura Robek Saat Syuting Series Dendam

JAKARTA - Ismi Melinda mengungkapkan pengalamannya beradu akting dengan Cinta Laura dalam series Vision+ Dendam. Ini merupakan pengalaman perdananya beradu akting dengan aktris blasteran Jerman tersebut.

“Pertama kali tahu bakal main bareng Cinta Laura senang banget. Excited lah. Siapa yang enggak kenal dia kan,” ungkap sang aktris saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 17 September 2024.

Menariknya, dalam Dendam kedua aktris cantik ini bertarung untuk membalaskan dendam mereka. Adegan laga yang mereka lakoni menurut Ismi sempat membuat Cinta cedera.

Ketika Ismi Melinda Buat Telinga Cinta Laura Robek Saat Syuting Series Dendam. (Foto: Instagram/@ismimelinda)

“Saking excited-nya, aku sampai membuat Cinta cedera. Telinganya robek saat kami adegan fighting. Itu aku sampai deg-degan banget,” tutur sang aktris.

Ismi Melinda menyebut, meski terbilang perfeksionis namun Cinta Laura adalah aktris yang sangat kooperatif dengan lawan mainnya. Kerjasama tim dia juga sangat baik banget,” ungkapnya menambahkan.

Karena itu, jangan lewatkan series Dendam yang akan memulai debutnya di Vision+, pada 20 September mendatang.*

