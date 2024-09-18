Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ketika Ismi Melinda Buat Telinga Cinta Laura Robek Saat Syuting Series Dendam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |11:10 WIB
Ketika Ismi Melinda Buat Telinga Cinta Laura Robek Saat Syuting Series <i>Dendam</i>
Ketika Ismi Melinda Buat Telinga Cinta Laura Robek Saat Syuting Series Dendam. (Foto: Instagram/@ismimelinda)
A
A
A

JAKARTA - Ismi Melinda mengungkapkan pengalamannya beradu akting dengan Cinta Laura dalam series Vision+ Dendam. Ini merupakan pengalaman perdananya beradu akting dengan aktris blasteran Jerman tersebut.

“Pertama kali tahu bakal main bareng Cinta Laura senang banget. Excited lah. Siapa yang enggak kenal dia kan,” ungkap sang aktris saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 17 September 2024.

Menariknya, dalam Dendam kedua aktris cantik ini bertarung untuk membalaskan dendam mereka. Adegan laga yang mereka lakoni menurut Ismi sempat membuat Cinta cedera.

Series Dendam
Ketika Ismi Melinda Buat Telinga Cinta Laura Robek Saat Syuting Series Dendam. (Foto: Instagram/@ismimelinda)

“Saking excited-nya, aku sampai membuat Cinta cedera. Telinganya robek saat kami adegan fighting. Itu aku sampai deg-degan banget,” tutur sang aktris. 

Ismi Melinda menyebut, meski terbilang perfeksionis namun Cinta Laura adalah aktris yang sangat kooperatif dengan lawan mainnya. Kerjasama tim dia juga sangat baik banget,” ungkapnya menambahkan.

Karena itu, jangan lewatkan series Dendam yang akan memulai debutnya di Vision+, pada 20 September mendatang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3191996/microdrama_obsession-V6Ff_large.jpg
Sinopsis Microdrama VISION+ Obsession: Ketika Cinta Tumbuh dari Kebohongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191478/tetangga_adalah_maut-UZlK_large.jpg
Tetangga Adalah Maut, Microdrama Terbaru dari VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191418/still_single-8nVM_large.jpg
Masih Single di Usia 27? Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191337/teror_mia-VP8Z_large.png
Microdrama VISION+ Teror Mia: Ketika Kehidupan Sempurna Jadi Mimpi Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488/rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement