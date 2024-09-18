Sinopsis Film The Sentinel, Secret Service di Pusat Konspirasi

JAKARTA - Sinopsis film The Sentinel akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Sentinel adalah sebuah film thriller aksi politik Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2006.

Film ini disutradarai oleh Clark Johnson dan menceritakan tentang seorang agen khusus veteran dari United States Secret Service yang dicurigai melakukan pengkhianatan setelah upaya pembunuhan presiden mengungkap bahwa ada seseorang di dalam Secret Service yang membocorkan informasi kepada para pembunuh.

Film ini dibintangi oleh Michael Douglas sebagai agen veteran, Kiefer Sutherland sebagai protegenya, Eva Longoria sebagai agen baru Secret Service, dan Kim Basinger berperan sebagai Ibu Negara.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 35% berdasarkan 133 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5 dari 10.

Sinopsis Film The Sentinel

Sinopsis Film The Sentinel

Pete Garrison adalah seorang agen Secret Service yang bertugas sebagai pengawal pribadi Ibu Negara Amerika Serikat, Sarah Ballentine. Garrison terlibat dalam hubungan asmara dengan Ibu Negara, yang dirahasiakannya.

Dia adalah salah satu agen tertua dan paling berpengalaman, pernah terlibat dalam penyelamatan nyawa Presiden Ronald Reagan. Namun, situasi berubah ketika teman dekatnya sekaligus sesama agen, Charlie Merriweather, dibunuh.

Garrison diberitahu oleh seorang informan terpercaya bahwa pembunuhan Merriweather terkait dengan rencana pembunuhan terhadap Presiden. Informasi yang diberikan menyebutkan bahwa ada seorang pengkhianat di dalam Secret Service yang memiliki akses ke detail keamanan Presiden.

Divisi Intelijen Perlindungan Secret Service, yang dipimpin oleh David Breckinridge, mantan teman Garrison yang kini terasing, bersama mitra barunya, agen pemula Jill Marin, ditugaskan untuk menyelidiki plot tersebut. Breckinridge memerintahkan agar semua agen menjalani tes poligraf.

Sementara itu, pengkhianat mengetahui diskusi antara Garrison dan informan, serta perselingkuhan Garrison dengan Ibu Negara. Pengkhianat itu mencoba memeras Garrison dengan menjebaknya ke sebuah kedai kopi yang dikenal sebagai tempat pertemuan kartel Kolombia.

Setelah menunda beberapa waktu, akhirnya Garrison menjalani tes poligraf, tetapi gagal karena menyembunyikan perselingkuhannya dengan Ibu Negara. Kepala Divisi Perlindungan Presiden, William Montrose, memutuskan untuk menentukan metode transportasi presiden secara acak menggunakan lemparan koin.

Saat Presiden dan Ibu Negara mengunjungi Camp David, informan Garrison menghubungi, menuntut pembayaran di sebuah pusat perbelanjaan. Garrison menemui informan tersebut, tetapi dia menghilang di tengah kerumunan, dan seorang pembunuh mencoba membunuh Garrison. Para agen mengejar pembunuh tersebut, tetapi dia berhasil melarikan diri.

Pada saat yang sama, helikopter presiden ditembak jatuh oleh misil di luar Camp David. Untungnya, Presiden dan istrinya tidak berada di helikopter tersebut karena Montrose memutuskan menggunakan iring-iringan mobil berdasarkan hasil lemparan koin. Garrison yang gagal dalam tes poligraf dituduh sebagai tersangka utama oleh Breckinridge.