5 Film Terbaik Steven Seagal

JAKARTA - Film terbaik Steven Seagal, aktor veteran yang kesohor dengan sederet film-film laganya yang powerful. Pada masa kejayaannya di era ‘90-an, Seagal menjadi salah satu aktor laga populer bersama Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone.

Popularitas Steven Seagal sebagai aktor laga mendatangkan keuntungan finansial untuknya. Celebrity Net Worth mencatat, Seagal memiliki kekayaan sebesar USD16 juta atau setara Rp245 miliar pada 2023.

Kekayaan itu didapatkannya dari sederet film yang dibintanginya dan sukses di pasaran. Nah, Anda bisa menaikkan adrenalin dengan menonton kembali deretan film laga terbaik aktor 72 tahun tersebut.

1.Under Siege

Dirilis pada 9 Oktober 1992, Under Siege merupakan film yang mengantarkan Steven Seagal ke puncak popularitas. Film arahan Andrew Davis itu bercerita tentang mantan Navy SEAL yang bekerja sebagai koki di kapal perang.

Klimaks dalam film ini terjadi ketika kapal perang itu diserang oleh kelompok teroris. Film Under Siege menawarkan banyak aksi intens penuh ketegangan yang memperlihatkan kemampuan bela diri Steven Seagal dalam adegan pertarungan sengit.

2.Out for Justice

Film terbaik Steven Seagal berikutnya adalah Out for Justice yang diarahkan oleh John Flynn. Dalam film yang dirilis pada 12 April 1991 itu, bercerita tentang seorang detektif bernama Gino Felino.

Sang detektif berusaha membalas dendam atas kematian rekannya, Bobby, yang dibunuh oleh mafia bernama Richie Madano (William Forsythe). Film ini terkenal dengan aksi brutal dan karakter antagonisnya yang kuat.

3.Hard to Kill

Film Hard to Kill dirilis pada 9 Februari 1990 dan disutradarai oleh Bruce Malmuth. Dalam film ini, Steven Seagal berperan sebagai Mason Storm, seorang detektif yang terjebak dalam konspirasi korupsi politik dan ingin menguak kejahatan mafia.

Film ini dikenal dengan adegan aksi yang intens dan tema balas dendam yang kuat. Banyak penggemar Steven Seagal menganggapnya sebagai salah satu film terbaiknya karena kombinasi aksi dan drama pribadi yang mendalam.