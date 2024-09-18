Sinopsis Film Terminator Salvation, Skynet Jajah Umat Manusia

JAKARTA - Sinopsis film Terminator Salvation akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Terminator Salvation adalah film aksi fiksi ilmiah militer Amerika yang dirilis pada tahun 2009, dan merupakan bagian keempat dari waralaba Terminator.

Disutradarai oleh McG dan ditulis oleh John Brancato dan Michael Ferris, film ini merupakan satu-satunya film Terminator yang tidak menampilkan Arnold Schwarzenegger, meskipun sosok digitalnya muncul sebentar.

Sinopsis Film Terminator Salvation

Film ini dibintangi oleh Christian Bale dan Sam Worthington, dengan Anton Yelchin, Moon Bloodgood, Bryce Dallas Howard, Common, Michael Ironside, dan Helena Bonham Carter sebagai pemeran pendukung.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 33% berdasarkan 281 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,10/10.

Pada tahun 2003, Dr. Serena Kogan dari Cyberdyne Systems membujuk narapidana hukuman mati Marcus Wright untuk menyumbangkan tubuhnya untuk penelitian medis setelah dieksekusi. Beberapa waktu kemudian, sistem otomatis Skynet diaktifkan, menjadi sadar diri, dan melihat manusia sebagai ancaman bagi keberadaannya. Skynet kemudian memulai holocaust nuklir yang dikenal sebagai "Judgment Day".

Pada tahun 2018, John Connor memimpin serangan terhadap markas Skynet dan menemukan skema tentang tahanan manusia yang digunakan sebagai jaringan hidup untuk Terminator baru: T-800. John selamat dari ledakan nuklir di markas tersebut dan segera melarikan diri. Setelah kepergian John, Marcus muncul dari puing-puing dan mulai menuju Los Angeles.

John kemudian pergi ke markas Perlawanan di atas kapal selam kelas Los Angeles dan menghadapi Jenderal Ashdown. John mengungkapkan bahwa Perlawanan telah menemukan sinyal tersembunyi yang mereka yakini dapat mematikan mesin-mesin Skynet.

Mereka berencana melancarkan serangan terhadap markas besar Skynet di San Francisco dalam empat hari, karena daftar pembunuhan yang berhasil disadap dari Skynet akan mengeliminasi para pemimpin Perlawanan dalam jangka waktu yang sama.

John juga mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar itu, begitu pula Kyle Reese. John menyadari bahwa Skynet telah mengetahui bahwa Kyle pada akhirnya akan melakukan perjalanan ke masa lalu dan menjadi ayahnya.

Setibanya di Los Angeles, Marcus bertemu dengan Kyle dan seorang anak bisu bernama Star saat terjadi pertempuran dengan mesin-mesin Skynet. Kyle dan Star kemudian diculik dan ditahan oleh Skynet. Dua pesawat A-10 milik Perlawanan ditembak jatuh saat mencoba mencegat transportasi mesin.