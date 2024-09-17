Sinopsis Film Spider-Man: Far From Home, Ilusi Dahsyat Mysterio

JAKARTA - Sinopsis film Spider-Man: Far From Home akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man: Far From Home adalah film superhero Amerika yang dirilis pada tahun 2019, berdasarkan karakter Spider-Man dari Marvel Comics.

Disutradarai oleh Jon Watts, naskah film ini ditulis oleh Chris McKenna dan Erik Sommers, dengan Tom Holland sebagai Peter Parker/Spider-Man. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J.B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Tony Revolori, Marisa Tomei, dan Jake Gyllenhaal.

Dalam cerita, Parker direkrut oleh Nick Fury (Jackson) dan Mysterio (Gyllenhaal) untuk melawan para Elemental saat sedang berlibur ke Eropa bersama teman sekolahnya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 90%, dengan skor rata-rata 7,4/10, berdasarkan 459 ulasan.

Sinopsis Film Spider-Man: Far From Home

Di Ixtenco, Meksiko, Nick Fury dan Maria Hill menyelidiki badai aneh dan bertemu dengan Earth Elemental. Quentin Beck, seseorang yang memiliki kekuatan super, muncul dan berhasil mengalahkan makhluk tersebut.

Setelah itu, Beck direkrut oleh Fury dan Hill. Di New York City, sekolah Midtown School of Science and Technology memulai tahun ajaran baru untuk menyesuaikan dengan siswa yang sebelumnya menghilang selama lima tahun akibat tindakan Thanos.

Mereka kembali tanpa perubahan usia berkat Avengers yang berhasil membalikkan keadaan. Sekolah ini mengadakan perjalanan musim panas selama dua minggu ke Eropa.

Peter Parker, yang masih berduka atas kematian mentornya, Tony Stark, berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada teman sekelasnya, MJ. Happy Hogan memberi tahu Parker bahwa Fury ingin menghubunginya, tetapi Parker mengabaikan panggilan tersebut.

Parker dan teman-teman sekelasnya berangkat ke Venesia, Italia, di mana Water Elemental menyerang. Saat Parker berusaha melindungi teman-temannya, Beck muncul dan mengalahkan makhluk tersebut. Fury kemudian bertemu dengan Parker dan memberinya kacamata peninggalan Stark, yang dimaksudkan untuk penerusnya.

Kacamata itu memungkinkan Parker berkomunikasi dengan dan mengendalikan kecerdasan buatan E.D.I.T.H., yang memiliki akses ke database Stark Industries serta persenjataan orbital yang besar. Beck mengklaim bahwa ia berasal dari realitas alternatif di dalam multiverse, di mana keempat Elemental membunuh keluarganya dan menghancurkan peradabannya.

Beck memperkirakan bahwa Fire Elemental, satu-satunya yang tersisa, akan menyerang Praha, Republik Ceko. Parker menolak undangan Fury untuk bergabung dalam pertempuran dan memilih melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya, tetapi Fury diam-diam mengubah rencana perjalanan kelas mereka menuju Praha.