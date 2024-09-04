Cerita Ismi Melinda Alami Cedera saat Syuting Series Dendam

JAKARTA - Vision+ layanan media streaming digital live TV dan video on demand (VOD) menghadirkan original series terbaru berjudul Dendam. Series yang diadaptasi dari sinetron Deru Debu yang populer tahun 1994 ini diperankan sejumlah artis, salah satunya adalah Ismi Melinda.

Pada series ini, Ismi berperan sebagai Ayuma. Ayuma sendiri seorang fighter yang memiliki karakter antagonis.

“Ini film action pertama Vision+ semoga disukai teman-teman,” ujar Ismi kepada Okezone, Rabu (4/9/2034).

Ismi menambahkan meski dirinya menguasai olahraga silat, namun dia tetap harus menjalani workshop. Hal itu dilakukan agar saat syuting semuanya tetap aman, baik diri sendiri maupun lawan main.

Perempuan 31 tahun ini mengalami kejadian tak mengenakan saat syuting. Dia mengalami cedera di bagian dahi.

“Banyak sekali kepukul (lawan main). Pernah saat workshop pelipis bengkak. Untungnya bisa ditutupin sama makeup. Itu risiko tapi tetap ada workshop buat meminimalisir terjadinya cedera,” jelasnya.