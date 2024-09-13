Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Heran Bisnis Kulinernya Sering Gagal di Tengah Jalan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |23:04 WIB
Baim Wong Heran Bisnis Kulinernya Sering Gagal di Tengah Jalan
Baim Wong Heran Bisnis Kulinernya Sering Gagal di Tengah Jalan (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong dikenal sebagai figur publik yang punya banyak bisnis. Mulai dari kuliner, jual beli handphone, hingga konten YouTube. Namun, dia mengaku heran lantaran bisnis kuliner yang dijalani sejak 2007 hingga hari ini kerap gagal di tengah jalan.

Baim lalu menjelaskan alasan dirinya suka menjajal banyak bidang bisnis. Sebagai tulang punggung keluarga, Baim merasa harus putar otak untuk menghasilkan banyak uang.

"Kalau persepsi gue sebagai laki-laki ya, biar punya uang gimana caranya kita putarin lagi ya, memang dari dulu tuh ya. Pengin memang ada sesuatu yang di luar pekerjaan sebagai aktor waktu itu ya mau yang jalan gitu loh," kata Baim Wong dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo pada Jumat (13/9/2024).

Baim Wong
Baim Wong Heran Bisnis Kulinernya Sering Gagal di Tengah Jalan

"Cuma sial aja dari dulu tuh restoran nggak pernah berhasil," tambahnya.

Suami Paula Verhoeven tersebut kemudian mengenang lika-likunya dalam berbisnis. Bahkan dia masih mengingat kejadian pahit saat dirinya dituding membawa kabur sejumlah uang untuk membuka usaha baru.

"Kenyanglah gue, tapi ya kita nggak dendam lah sama semuanya," ucapnya.

Kendati demikian, Baim mengaku masih bisa mendapat pundi-pundi rupiah dari konten YouTubenya.

Apalagi, kini ia punya kantor megah khusus untuk mengelola akun YouTubenya.

"(Punya kantor) Rasanya kayak bukan seperti rasa pengen show off, lebih ke arah kayak klien perlu melihat ini, trustnya ada, karena kita dibidang seni dan entertainment ya. Tapi ketika orang nanya ke gue 'Im rasanya apa punya kantor sebesar ini?' 'Zero (nol)" ucap dia.

"Kalau dulu pas gue punya restoran gue mau dianggap bosnya yang punya restoran. (Sekarang) visinya udah beda," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
