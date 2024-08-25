Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Jadikan Kehidupan Rumah Tangga Sebagai Promosi Film, Begini Respons Baim Wong 

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |17:45 WIB
Dituding Jadikan Kehidupan Rumah Tangga Sebagai Promosi Film, Begini Respons Baim Wong 
Dituding Jadikan Kehidupan Rumah Tangga Sebagai Promosi Film, Begini Respons Baim Wong (Foto: Instagram/baimwong)
JAKARTA - Baim Wong dituding sengaja menjadikan kehidupan rumah tangganya sebagai ajang promosi film. Saat mendapati komentar miring tersebut dari netizen, suami Paula Verhoeven ini lantas memberikan respons yang tak terduga.

Diketahui, Baim Wong dalam waktu dekat akan segera merilis film terbarunya 'Lembayung', yang menandai debutnya sebagai seorang sutradara. Sebelum film tersebut tayang, Baim pun terlebih dahulu merilis poster hingga trailer dari film tersebut.

Melalui akun sosial medianya, Baim mengumumkan perilisan trailer dengan mengunggah video putranya, Kiano. Namun, salah satu netizen justru menuliskan komentar pedas di unggahan tersebut.  

Baim Wong (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
Dituding Jadikan Kehidupan Rumah Tangga Sebagai Promosi Film, Begini Respons Baim Wong  (Foto: Nurul Amanah/Okezone)


Netizen tersebut menuding Baim Wong menjadikan kehidupan keluarga termasuk rumah tangganya sebagai bagian dari promosi film.

"Udah tayang Lembayung, ntar baru akur lagi biar filmnya laku di kejar-kejar wartawan. Jadi bikin keluarga nggak baik2 aja, kayaknya dah kebaca marketing film," bunyi komentar @willems_wongbank di unggahan @baimwong, dikutip Minggu (25/8/2024).

Baim Wong pun langsung membalas komentar tersebut. Dia meminta agar urusan pekerjaannya tidak dikaitkan dengan keluarganya.


Alih-alih meluapkan emosi pada netizen tersebut, Baim justru mendoakan yang terbaik untuknya.

"Kerja keras saya jangan disangkut pautin sama keluarga. Saya doakan yang baik-baik buat kamu, sehat keluarganya dan dijauhi dari masalah," balas Baim Wong.

 

