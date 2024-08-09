Baim Wong Ikut Bangga Veddriq Leonardo Raih Emas Perdana untuk Indonesia

Baim Wong Ikut Bangga Veddriq Leonardo Raih Emas Perdana untuk Indonesia (Foto: IG Baim Wong)

JAKARTA - Baim Wong menyaksikan langsung saat Veddriq Leonardo berhasil meraih medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024.

Kepastian itu didapat usai Veddriq berhasil menang melawan Wu Peng di cabor panjat tebing.Bermain di Le Bourget Sport Climbing Venue pada Kamis (8/8/2024), Veddriq Leonardo menang dengan catatan 4,75 detik!

Melalui Instagram pribadinya, Baim mengunggah video yang menampilkan detik-detik kemenangan Veddriq. Bersama para pendukung Tim Merah putih lainnya di barisan penonton, suami Paula Verhoeven langsung heboh melompat-lompat kegirangan ketika Veddriq berhasil mengalahkan Wu Pang dan berhasil meraih emas pertama untuk Indonesia.

Baim Wong Ikut Bangga Veddriq Leonardo Raih Emas Perdana untuk Indonesia

Baim Wong dan seluruh masyarakat tanah air tentu begitu bangga. Sebab, ini merupakan medali emas pertama bagi Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Tanah Air baru merebut satu perunggu dari Gregoria Mariska Tunjung (bulu tangkis).

"EMASSS INDONESIA. Lihat langsung dari Prancis. Jauh-jauh nyusul ke Perancis !!" ujar Baim Wong dalam keterangan unggahannya, dikutip Jumat (9/8/2024).

Lalu, Baim juga mengunggah potret selfie yang menampilkan kebersamaannya dengan Veddriq Leonardo beberapa hari lalu.

Dalam foto itu, keduanya terlihat kompak tersenyum ke arah kamera. Kala itu Baim bertemu dengan Veddriq dan atlet panjat tebing dari Indonesia lainnya.