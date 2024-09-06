Nikita Mirzani Bocorkan Baim Wong Bakal Jadi Duda

JAKARTA - Nikita Mirzani secara terang-terangan membocorkan soal rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pasalnya sejak Juni 2024, Baim Wong dan Paula Verhoeven memang diisukan bercerai.

Sebab di setiap acara Baim, Paula Verhoeven selalu absen. Sama seperti saat pertemuan Nikita Mirzani dan Baim Wong di salah satu lini bisnis Baim, Paula Verhoeven lagi-lagi tidak hadir menemani.

"Kok sendiri aja? Pasangannya mana?" tanya Nikita Mirzani sambil tersenyum dalam vlog yang tayang di YouTube Crazy Nikmir REAL pada Kamis (5/9/2024).

Mendengar pertanyaan Nikita Mirzani, Baim Wong hanya bisa tertawa sambil menunjuk kamera karena tahu sedang direkam.