Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lucinta Luna dan Meyden Bergabung dalam The Family Season 6, Jangan Lewatkan Keseruan di Vietnam!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:35 WIB
Lucinta Luna dan Meyden Bergabung dalam The Family Season 6, Jangan Lewatkan Keseruan di Vietnam!
Lucinta Luna dan Meyden Bergabung dalam The Family Season 6, Jangan Lewatkan Keseruan di Vietnam! (Foto: Boy William)
A
A
A

JAKARTA - Boy William kreator konten yang terkenal dengan berbagai series di YouTube, kembali menyapa penggemar dengan seri terbaru dari The Family Season 6. Setelah sukses dengan Season 5 yang menampilkan Ayu Ting Ting dan teman selebritinya yang lain, Boy William kini menghadirkan kisah baru yang menarik dengan tema "Semua Penjelasan Ada Di Season Ini.

Di season kali ini, Boy William dan tim membawa cerita ke Saigon, Vietnam. Menurut trailer resmi yang baru dirilis, The Family Season 6 akan memperkenalkan dinamika baru dengan bintang tamu seperti Meyden dan Lucinta Luna.

Lucinta Luna dan Meyden Bergabung dalam The Family Season 6, Jangan Lewatkan Keseruan di Vietnam! (Foto: Boy William)

Vietnam yang dikenal sebagai negara berisik menjadi latar belakang yang unik untuk episode kali ini, menambah keseruan dengan berbagai momen komedi dan kehebohan.

Di episode terbaru ini, penonton akan diajak menyaksikan obrolan seru di beberapa tempat makan khas Vietnam, dimana suasana menjadi semakin heboh saat Meyden dan Lucinta Luna bergabung. Satu momen lucu terjadi ketika pengunjung restoran mengomentari kebisingan yang ditimbulkan oleh mereka.

Selain itu, season ini juga akan membahas isu-isu viral tentang Boy William dan di series kali ini Boy akan memberikan klarifikasi langsung.

Tak ketinggalan, doa khas Oma kembali menjadi bagian tak terpisahkan dari season ini. Oma menyampaikan harapan untuk melihat Boy menikah segera, menambah sentuhan emosional pada serial ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068903/ayu_ting_ting-Gb5m_large.jpg
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068222/ayu_ting_ting_dan_boy_william-KAzI_large.jpg
Alasan Ayu Ting Ting Tutupi Hubungannya dengan Muhammad Fardhana dari Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/598/3054974/boy_william-zDjH_large.jpg
Boy William Nikmati Momen Keluarga yang Hangat dan Lucu di The Family Season 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/33/3033020/pesan_haru_ayah_untuk_vior_yang_segera_menikah_dalam_the_next_step-WMg4_large.jpg
Pesan Haru Ayah untuk Vior yang Segera Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/598/3032474/vior_resmi_dilamar_pebasket_vincent_kosasih_di_channel_youtube_boy_william-951i_large.jpg
Vior Resmi Dilamar Pebasket Vincent Kosasih di Channel YouTube Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3032111/ayu_ting_ting_dan_boy_william-3AUf_large.jpg
Boy William Didesak Fans Balikan dengan Ayu Ting Ting, Umi Kalsum Beri Syarat Berat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement