Lucinta Luna dan Meyden Bergabung dalam The Family Season 6, Jangan Lewatkan Keseruan di Vietnam!

JAKARTA - Boy William kreator konten yang terkenal dengan berbagai series di YouTube, kembali menyapa penggemar dengan seri terbaru dari The Family Season 6. Setelah sukses dengan Season 5 yang menampilkan Ayu Ting Ting dan teman selebritinya yang lain, Boy William kini menghadirkan kisah baru yang menarik dengan tema "Semua Penjelasan Ada Di Season Ini.



Di season kali ini, Boy William dan tim membawa cerita ke Saigon, Vietnam. Menurut trailer resmi yang baru dirilis, The Family Season 6 akan memperkenalkan dinamika baru dengan bintang tamu seperti Meyden dan Lucinta Luna.

Lucinta Luna dan Meyden Bergabung dalam The Family Season 6, Jangan Lewatkan Keseruan di Vietnam! (Foto: Boy William)

Vietnam yang dikenal sebagai negara berisik menjadi latar belakang yang unik untuk episode kali ini, menambah keseruan dengan berbagai momen komedi dan kehebohan.



Di episode terbaru ini, penonton akan diajak menyaksikan obrolan seru di beberapa tempat makan khas Vietnam, dimana suasana menjadi semakin heboh saat Meyden dan Lucinta Luna bergabung. Satu momen lucu terjadi ketika pengunjung restoran mengomentari kebisingan yang ditimbulkan oleh mereka.

Selain itu, season ini juga akan membahas isu-isu viral tentang Boy William dan di series kali ini Boy akan memberikan klarifikasi langsung.



Tak ketinggalan, doa khas Oma kembali menjadi bagian tak terpisahkan dari season ini. Oma menyampaikan harapan untuk melihat Boy menikah segera, menambah sentuhan emosional pada serial ini.