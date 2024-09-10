Film Twister hingga Despicable Me 4 Hadir Online, Ini Jadwal Tayangnya

JAKARTA - Film Twisters, From Season 3 dan Paris Has Fallen, hingga film keluarga terbaru Despicable Me 4 mulai tayang secara online. Berikut sinopsisnya:

From Season 3

Serial misteri yang penuh dengan teka-teki ini kembali dengan musim ketiga. Para penggemar akan disuguhkan lebih banyak rahasia yang siap terungkap. Saksikan setiap episode yang akan tayang bersamaan dengan Amerika, hanya di CATCHPLAY+ mulai 23 September 2024.

Paris Has Fallen

Franchise Has Fallen yang terkenal kini hadir dalam bentuk serial TV yang penuh aksi mendebarkan. Diproduseri oleh Gerard Butler, serial ini mengisahkan tentang Jacob, seorang teroris berbahaya yang mengancam acara penting di Paris. Petugas keamanan Vincent dan agen MI6 Zara harus bekerja sama untuk menyelamatkan Menteri Pertahanan Prancis. Tayang perdana eksklusif di CATCHPLAY+ mulai 24 September 2024.

Joan

Sophie Turner, yang terkenal lewat Game of Thrones, memerankan Joan Hannington, seorang pencuri berlian tersukses di Inggris pada tahun 1980-an. Terjebak dalam pernikahan dengan seorang penjahat, Joan harus membangun kembali hidupnya dan memulai perjalanan berbahaya sebagai pencuri permata ulung. Serial ini terinspirasi dari kisah nyata dan pastinya akan memikat para penonton.

Film Hollywood

Film Blockbuster Unggulan di Bulan September

Twisters

Glen Powell dan Daisy Edgar-Jones beraksi dalam sekuel mendebarkan dari film klasik Twister (1996). Menghadapi badai supercell yang mengancam, ahli meteorologi Kate Cooper dan YouTuber pecandu adrenalin Tyler Owens harus bersatu untuk bertahan hidup. Aksi spektakuler dengan efek khusus yang memukau ini akan menghiasi layar CATCHPLAY+.