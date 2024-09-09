Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 44

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 44 berkisah tentang posisi Romeo yang semakin terjepit di keluarga Cakradinata. Saat tiba di acara penghargaan, dia mendapati namanya tak ada dalam daftar tamu undangan sebagai wakil Baskara.

Romeo semakin kecewa ketika mengetahui Ajeng dan Rangga datang menggantikan Baskara. Ajeng kemudian menghampiri Romeo dan mengingatkan statusnya sebagai anak angkat.

Dia kemudian membiarkan Rangga mengambil penghargaan atas nama Baskara. Namun keputusan tersebut justru membuat Baskara murka. Untuk meredam kemarahan Baskara, Romeo terpaksa berbohong.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 44. (Foto: MNC Media)

Pria itu mengatakan, Rangga lebih pantas mewakili Baskara naik ke atas podium untuk menerima penghargaan tersebut. Alasan Romeo tersebut membuat Yasmin semakin mengaguminya.

Di lain pihak, Rangga yang tak tahu terima kasih, datang menemui Baskara untuk menyerahkan penghargaan tersebut. Kedatangan Rangga justru membuat Baskara kesal karena Romeo urung mewakilinya.

Hal itu membuat Ajeng menyarankan Baskara untuk lebih menghargai Rangga yang merupakan anak kandungnya ketimbang Romeo yang hanya anak angkat. Baskara mulai curiga pada Ajeng dan meminta Prasetyo untuk memata-matainya.