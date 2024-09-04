Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 36

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |08:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 36
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 36.
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 36 bercerita tentang Rangga yang semakin curiga Ajeng memiliki agenda tersembunyi setelah melihat Prasetyo memarahi anak buahnya. 

Di tengah tekanan, Rangga meminta bantuan Yasmin untuk memesan hotel untuk klien proyek taman rekreasi. Namun Yasmin tak menyadari bahwa tugas yang diberikan Rangga itu membawanya lebih dekat dengan kebenaran.

Sementara itu, Dirga menemukan bukti penting berupa rekaman video kamera dashboard mobil seorang. Isinya memperlihatkan seorang pria dengan penampilan tertutup berlari menjauh dari lokasi tempat jenazah Heru ditemukan.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 36.
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 36.

Yasmin tak sengaja memergoki Ajeng dan Pras keluar dari kamar hotel sambil berpegangan tangan. Ajeng yang tertangkap basah pun berbohong dan menyebut dirinya dan Pras hanya meeting dengan kolega di hotel tersebut. 

Ketegangan memuncak ketika Romeo menemukan bukti rekaman video Pras dan Ajeng di ponsel Yasmin. Dia memperingatkan Yasmin untuk tetap berhati-hati dan bersikap biasa di depan Ajeng dan Prasetyo. 

