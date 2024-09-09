Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenazah Puput Novel Dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya Kebayoran Baru Pagi Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |05:54 WIB
Jenazah Puput Novel Dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya Kebayoran Baru Pagi Ini
Jenazah Puput Novel dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya Kebayoran Baru pagi ini. (Foto: Instagram Puput Novel)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Puput Novel akan dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi ini, Senin (9/9/2024). Informasi tersebut disampaikan oleh manajer Puput Novel, Ruli Siahaan saat dihubungi MNC Portal.

"Informasinya kalau gak salah jam 08.30," kata Ruli Siahaan dalam pesan via WhatsApp, Senin (9/9/2024).

Sebelum dimakamkan, jenazah Puput Novel akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Baitul Hamid. 

Puput Novel menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 50 tahun, setelah dirawat tiga hari di rumah sakit karena sakit kanker.

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," kata Ruli Siahaan.

Sebagai informasi, Puput Novel meninggal atau mengembuskan napas yang terakhir di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2024), sekitar pukul 18.24 WIB.


 

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060441/puput_novel-IqlO_large.jpg
Puput Novel Dimakamkan, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060377/puput_novel-Ntu7_large.jpg
Puput Novel Sempat Ingin Comeback Berakting dan Ngeband Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060374/puput_novel-x3l2_large.jpg
Intip Perjuangan Puput Novel Lawan Kanker Payudara Sejak 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060364/puput_novel-W1Nn_large.jpg
Keluarga Ungkap Firasat yang Dirasakan Sebelum Kepergian Puput Novel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060362/puput_novel-8gWa_large.jpg
Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060359/puput_novel-FfE0_large.jpg
Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement