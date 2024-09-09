Jenazah Puput Novel Dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya Kebayoran Baru Pagi Ini

Jenazah Puput Novel dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya Kebayoran Baru pagi ini. (Foto: Instagram Puput Novel)

JAKARTA - Jenazah Puput Novel akan dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi ini, Senin (9/9/2024). Informasi tersebut disampaikan oleh manajer Puput Novel, Ruli Siahaan saat dihubungi MNC Portal.

"Informasinya kalau gak salah jam 08.30," kata Ruli Siahaan dalam pesan via WhatsApp, Senin (9/9/2024).

Sebelum dimakamkan, jenazah Puput Novel akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Baitul Hamid.

Puput Novel menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 50 tahun, setelah dirawat tiga hari di rumah sakit karena sakit kanker.

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," kata Ruli Siahaan.

Sebagai informasi, Puput Novel meninggal atau mengembuskan napas yang terakhir di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2024), sekitar pukul 18.24 WIB.





