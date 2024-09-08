Potret Awet Muda Puput Novel, Artis Senior yang Mengembuskan Napas Terakhir Hari Ini

JAKARTA - Puput Novel, penyanyi yang juga merupakan artis senior mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Minggu (8/9/2024). Menurut informasi yang diterima, Puput Novel tutup usia pada pukul 18.24 WIB.



Belum diketahui pasti apa penyebab kematian bintang senior Tanah Air ini. Namun, artis Vonny Cornelia sempat mengatakan bahwa Puput meninggal lantaran sebelumnya mengidap kanker.



Sosok Puput Novel sendiri merupakan penyanyi Indonesia yang hits sejak tahun 80-an. Ia lahir dengan nama Putri Zizi Novianti pada 31 Agustus 1973.



Di usia kepala lima, Puput tetap terlihat cantik dan awet muda. Semasa hidupnya, ia juga menorehkan prestasi di dunia musik dan menghiasi industri hiburan Tanah Air.



Berikut sederet potret awet muda sosok Puput Novel, artis senior Tanah Air yang meninggal dunia di usia 50 tahun.



1. Selalu Tampil Awet Muda







Sosok Puput Novel pun selalu terlihat cantik dan awet muda semasa hidupnya. Di usia yang memasuki kepala lima, Puput tetap terlihat anggun di setiap kesempatan. Puput juga memiliki senyuman yang hangat dan anggun.



2. Masih Aktif Bernyanyi







Sebelum tutup usia, Puput Novel juga masih aktif bernyanyi dan menghibur para pecinta musik Tanah Air. Dari potret ini, Puput terlihat sempat tampil di salah satu acara musik di Jakarta. Hal ini membuktikan sosok Puput yang tetap produktif dan selalu diidolakan banyak orang semasa hidupnya.

