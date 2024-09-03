Tuang ASI ke Makam Anak, Adik Ayu Ting Ting Diminta Jadi Pendonor

JAKARTA - Adik Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini, kembali datang ke makam sang anak, Rayaz Zoltan Fachrizal, setelah satu hari dimakamkan. Dalam kesempatan itu, Syifa sempat terlihat menangis sambil menuangkan ASI ke pusara putranya yang wafat 31 Agustus 2024.

Melihat putri dari Abdul Rozak itu menuang ASI ke kuburan putranya, beberapa netizen pun memberikan saran. Bahkan mereka berharap agar Syifa bisa menjadi pendonor ASI untuk bayi-bayi lain.

Tuang ASI ke Makam Anak, Adik Ayu Ting Ting Diminta Jadi Pendonor (Foto: Instagram/rumpi_gosip)

Bukan tanpa sebab, pasalnya tidak sedikit ibu yang kesulitan untuk memberikan ASI pada buah hatinya. Selain itu, ada pula bayi yang dilahirkan ke dunia, tetapi sang ibu telah tiada.



"Ya Allah, pasti nyesek banget ya, saat ASI nya masih banyak keluar, yang harusnya nerima ASI udh nggak ada. Kalau nanti msh banyk, kasih ke bank ASI aja Syifa, banyk bayi yang membutuhkan ASI," ujar lamora***.



"Turut berduka cita ya, pasti jadi seorang ibu hancur bgt bgt bgt itu semoga ibu nya diberikan kekuatan amiinn.. tapi mohon maaf bgt kalau asi nya di tuangkan ke makam anaknya rasanya sayang bgt lebih baik di donasikan ke baby yg membutuhkan asi, diniatkan untuk anaknya syifa Insha Allah baby nya seneng di atas sana..," sambung sundari***.