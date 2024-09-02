Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 35

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 35 bercerita tentang Yasmin yang tak sengaja mendengar percakapan HRD tentang akte dan kartu keluarga. Dalam percakapan itu, mereka menyebut seseorang dengan panggilan ‘Pak’.

Hal itu membuat Yasmin curiga bahwa ‘Pak’ yang dimaksud adalah Baskara. Di lain pihak, Rangga kesal melihat hubungan Yasmin dan Romeo yang semakin akrab. Yasmin bahkan sepakat untuk mencari tahu tentang Baskara lewat Kayla.

Saat berada di rumah keluarga Cakradinata, Kayla mengajak Yasmin mengambil buku cerita di ruang kerja Baskara. Meski hal itu bagian dari rencananya, namun Yasmin merasa bersalah karena sudah memanfaatkan Kayla.

Yasmin menggunakan kesempatan saat berada di ruang kerja Baskara untuk mencari petunjuk tentang mendiang ayahnya. Saat itulah dia menemukan album foto lawas yang tampaknya menyimpan rahasia besar.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Namun saat Yasmin akan membuka album foto itu, Kayla terjatuh. Hal itu membuat Yasmin harus menolong bocah perempuan tersebut. Di lain pihak, Romeo masih mencari tahu sosok Prasetyo yang terlihat bersih.