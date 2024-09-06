Paket Combo Mevvah, Streaming Lengkap dan Mantap dari Viu dan Vision+

Paket Combo Mevvah, Streaming Lengkap dan Mantap dari Viu dan Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Vision+ menggandeng Viu, layanan streaming video OTT pan-regional terkemuka merilis paket Combo Mevvah untuk memberikan pengalaman hiburan lebih kaya, lengkap, dan terintegrasi.

Paket Combo Mevvah merupakan langkah signifikan dalam memperkuat ekosistem hiburan digital di Indonesia. Pasalnya, lewat paket ini pengguna bisa menikmati konten unggulan dari dua platform premium sekaligus hanya dengan satu kali berlangganan.

Harganya pun terbilang kompetitif, hanya Rp49.000 per bulan. Dengan harga tersebut, pelanggan dapat menikmati kombinasi hiburan premium dari Vision+ dan Viu yang mencakup acara olahraga kelas dunia, drama Asia terbaru, reality show, dan konten eksklusif lainnya.

Harga Rp49.000 per bulan akan jauh lebih efisien jika Anda membeli paket Viu dan Vision+ secara mandiri. Sebagai gambaran, paket per bulan Viu sebesar Rp39.000 dan Vision+ sekitar Rp40.000 untuk Premium Sport.

Vision+ dan Viu berkolaborasi merilis paket Combo Mevvah. (Foto: MNC Media)

Pengguna Vision+ dapat menonton beragam original series/film, seperti Culture Shock, Dendam, dan Second Account. Ada pula deretan program olagraga unggulan, seperti Bundes Liga, Piala AFF, PON, Qualifier World Cup Zona Asia, Moto GP, dan BWF.