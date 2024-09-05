Aku Suka RCTI, Boy William dan Rina Nose Soroti Sinetron hingga Berita Seputar Selebriti

JAKARTA - RCTI selalu menjadi stasiun televisi yang menampilkan konten-konten terbaik untuk disaksikan masyarakat. Tak hanya menayangkan berita-berita terkini seputar selebriti, RCTI juga mencoba menghibur penonton dengan tayangan sinetron terbaik mereka.



"Aku suka RCTI, sinetronnya tidak ada lawannya, selalu dinanti, favorit kita semua," ujar Boy William.



"Aku Suka RCTI karena untuk urusan drama, RCTI jagonya! Dan pemainnya bintang terbaik!" katanya.

Aku Suka RCTI, Boy William hingga Rina Nose Soroti Sinetron dan Berita Seputar Selebriti (Foto: MNC Media)



Diketahui, sejumlah artis terbaik seperti Amanda Manopo, Kenny Austin, Krisjiana, Laura Moane, Jonathan Frizzy, hingga Ririn Dwi Ariyanti, tampil dalam sejumlah sinetron yang tayang di RCTI.



Akting mereka bisa langsung disaksikan dalam Setulus Hati - setiap hari pukul 18.00, Cinta Yasmin - setiap hari pukul 19.45, dan Cinta Berakhir Bahagia - setiap hari pukul 21.30.



Selain itu, Aku Suka RCTI juga selalu menghadirkan berita-berita terkini seputar selebriti, saksikan semua kabar terhangat, terupdate, dan tertajam hanya di Go Spot, Senin sampai Jumat 07.30 dan Silet, Senin sampai Kamis 08.30.

"Aku suka RCTI, karena selalu ada berita-berita terkini seputar selebriti," ucap Rina Nose.