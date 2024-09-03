Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Biaya Kuliah Anak, Nunung Langsung Bekerja Pascaoperasi Katarak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |06:05 WIB
Demi Biaya Kuliah Anak, Nunung Langsung Bekerja Pascaoperasi Katarak
Demi Biaya Kuliah Anak, Nunung Langsung Bekerja Pascaoperasi Katarak (Foto: Instagram/nunung63.official/)
JAKARTA - Nunung langsung aktif bekerja seperti semula, meski baru saja menjalani operasi katarak pada mata kanannya. Hal itu dilakukan olehnya demi membiayai kuliah sang anak.

Diketahui, usai menjalani operasi beberapa waktu lalu, Nunung masih harus beristirahat dan menjalani pantangan dari dokter, demi pemulihan penglihatannya. Akan tetapi, istri jadi Iyan Sambiran ini justru sudah terlihat bekerja dan tampil di televisi serta podcast.

Nunung (IG)
Demi Biaya Kuliah Anak, Nunung Langsung Bekerja Pascaoperasi Katarak (Foto: Instagram/nunung63.official/)

Rupanya, Nunung memiliki alasan mengapa dirinya langsung bekerja pascaoperasi beberapa waktu lalu. Sebab, dia masih memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan anaknya yang masih duduk di bangku kuliah.
 

"Ya, masih tetap kerja, karena masih tanggung jawab anak yang kuliah," ungkap Nunung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024.

 

Halaman:
1 2
