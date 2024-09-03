Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Nunung Usai Operasi Katarak di Mata Kanannya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |05:35 WIB
Kondisi Terkini Nunung Usai Operasi Katarak di Mata Kanannya
Kondisi Terkini Nunung Usai Operasi Katarak di Mata Kanannya (Foto: Instagram/nunung63.official)
A
A
A

JAKARTA - Nunung mengungkapkan kondisi terkininya usai melakukan prosedur operasi pada mata kanannya akibat katarak. Diketahui, sebelumnya istri dari Iyan Sambiran ini mengaku sempat mengalami gangguan di mata kanan hingga membuatnya tak bisa melihat.

Usai menjalani operasi beberapa waktu lalu, kini penglihatan Nunung sudah mulai normal kembali. Bahkan dia mengaku bahwa lensa matanya sempat diganti lantaran tak berfungsi.
 
“Katarak dalem, kalau di luar itu cuma di laser, jadi ini harus dioperasi, harus diganti lensa matanya karena udah nggak berfungsi," ujar Nunung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024.

Nunung
Kondisi Terkini Nunung Usai Operasi Katarak di Mata Kanannya (Foto: Instagram/nunung63.official)



"Habis operasi ganti lensa mata, jadi yang kemarin sudah enggak bisa melihat sama sekali, terus sama dokter diganti baru, di operasi dibius total," sambungnya.

Walau sudah menjalani operasi katarak dan kini bisa melihat, Nunung mengaku bahwa penglihatannya belum normal seperti dahulu. Dia mengaku ada gelembung di matanya.

Selain itu, dia juga harus melewati beberapa pantangan agar fungsi mata kanannya bisa kembali normal, hingga rutin menjalani kontrol ke dokter.

 

