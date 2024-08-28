Taeil Keluar dari NCT setelah Terlibat Kasus Pelecehan Seksual

SEOUL - Taeil keluar dari NCT setelah terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Hal tersebut diumumkan SM Entertainment, agensi yang menaungi boy group tersebut, pada 28 Agustus 2024.

“Taeil diduga melakukan pelecehan seksual yang merupakan kasus kriminal,” kata SM Entertainment dikutip dari Soompi, pada Rabu (28/8/2024).

Setelah mencari tahu lebih detail kasus tersebut, SM Entertainment mendapati fakta bahwa permasalahan itu lebih pelik dari yang dibayangkan. Karena itu, SM mengambil keputusan untuk membatalkan kerjasama mereka.

“Setelah berdiskusi dengan Taeil, kami sepakat dia akan meninggalkan NCT. Sebagai tambahan, dia cukup kooperatif saat pemeriksaan polisi. Kami akan merilis keterangan tambahan jika ada kemajuan dalam pemeriksaan,” ujarnya.